中評社北京2月5日電／網評：知天而作 綠色發展



來源：人民網 作者：李紅梅



綠色發展對氣象服務的需求不斷凸顯，氣象部門不斷提高科技創新水平，利用海量氣象數據，推出各類針對性的服務產品，開展精細化的保障服務



在2025年全國春節文化和旅遊消費月活動啟動儀式上，中國氣象局與文化和旅遊部聯合推出10條全國冰雪旅遊路線。此前，氣象部門發布了冰雪資源數據，研發了滑雪適宜度預報、滑雪指數、雨霧凇觀賞指數預報等多種生活氣象服務產品，覆蓋全國74個冰雪旅遊景區，為人們賞雪、滑雪、體驗冰雪旅遊提供參考和建議，助力文旅產業高質量發展。



服務冰雪經濟是氣象部門助力綠色發展的重要內容。近年來，全球氣候變暖，極端天氣氣候事件增多增強，給人們生產生活帶來影響。綠色發展，是我國應對氣候變化的重要措施。綠電、綠色建築、綠色工廠、新能源汽車……越來越多的“綠色”出現在我們的生產生活中。綠色發展對氣象服務的需求不斷凸顯，氣象部門不斷提高科技創新水平，利用海量氣象數據，推出各類針對性的服務產品，開展精細化的保障服務。



氣象服務助力綠色發展的領域有很多：冰雪經濟依托冰雪資源發展各種業態，對天氣氣候極為敏感，哪裡適合滑雪、滑雪期有多長等因素都影響著冰雪經濟的發展。氣象部門依托氣象觀測資料，分析相關冰雪資源指標，提供專門的氣象預報預警服務以及滑雪氣象指數等，能夠有力保障相關旅遊項目的開展。除了冰雪旅遊，氣象部門還推出雲海、彩虹、霧凇、雪凇等氣象景觀預報服務產品，助力打造賞花、觀星、觀雲等氣象旅遊新業態，讓公眾出游賞景從“碰運氣”變為“可預見”。此外，風能、太陽能是氣候資源，也是綠色新能源。新能源行業每天都需要瞭解未來幾天會出現多大的風、多強的太陽光能用來發電。根據需求，中國氣象局建立了專業化風能太陽能觀測網和風能太陽能資源動態監測業務，開展“一場一策”的風能太陽能預報。茶葉、水果、山珍、海味等特色產業是很多地方的綠色產業，其生產全程與天氣氣候緊密相關，氣象部門建立專門的氣象監測體系，開展全程智慧化、精細化服務……