公安部：反對美方以芬太尼為由對中國加徵關稅

中評社北京2月3日電／公安部新聞發言人2月2日就美方宣佈以芬太尼等問題為由對中國輸美產品加徵10%關稅表示強烈不滿和堅決反對。



有記者問，美國東部時間2月1日，美方宣佈對中國輸美產品加徵10%關稅。中方對此有何評論？



答：美方以芬太尼問題為借口，對中國輸美產品加徵10%關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對。



中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。作為聯合國三項禁毒公約締約國，中國始終堅定履行國際禁毒義務，並積極與包括美國在內的世界各國開展禁毒國際合作。中方在本國並無規模性濫用情況下，本著人道主義善意，應美方請求，于2019年在全球率先正式整類列管芬太尼類物質，而美國至今都未永久性整類列管。中方整類列管後，未再收到美方查獲來自中國此類物質的通報。



近年來，中美在禁毒領域廣泛開展務實合作，在物質列管、情報交換、個案合作、網絡廣告清理、毒檢技術交流、多邊互動等方面，取得諸多可視化進展，成效有目共睹。



美國芬太尼危機的根源在其自身，減少國內毒品需求、加強執法合作才是治本之策，一味向他國甩鍋推責無助於真正解決問題，也將嚴重損害中美雙方禁毒領域的合作和信任基礎。中方敦促美方糾正錯誤做法，維護中美禁毒合作來之不易的良好局面，推動中美關係穩定、健康、可持續發展