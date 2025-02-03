石破慎重考慮是否發表戰後80週年首相談話

中評社香港2月3日電／共同社消息，日本首相石破茂正慎重考慮在戰後80週年之際是否發表首相談話。自民黨保守派認為前首相安倍晉三已通過戰後70週年談話使“道歉外交”告一段落，反對發表新的談話。公明黨主張應重新表明以和平國家為目標的立場，正處於左右為難的狀態。石破在兼顧雙方的同時如何表達歷史認識備受關注。



▽糾正錯誤



“國家的中心不再有經歷那場戰爭的人的時候是很可怕的。”在1月31日的眾院預算委員會上，石破引用自己視為“政治導師”的前首相田中角榮的話，主張以“戰敗後80週年”為節點，需要對戰爭進行驗證。他沒有提及首相談話。



戰後50週年以來發佈的過去三次首相談話引起國內外關注。1995年村山富市首相談話寫明“對殖民統治與侵略的反省和道歉”。小泉純一郎首相的戰後60週年談話也基本沿襲了村山談話。



2015年的戰後70週年談話雖然包含村山談話的關鍵詞，但僅表示“我國多次表示深刻的反省和由衷的歉意”，“這些歷代內閣的立場今後也將堅定不移”，只是間接提及。



此外強調“不能讓與戰爭毫無關係的子孫後代擔負起繼續道歉的宿命”。安倍後來在回憶錄中表示“是想糾正村山談話的錯誤”。



▽政權的體力



自民黨保守派對改寫安倍談話的警惕蔓延。前經濟安全保障擔當相小林鷹之明確表示，“完全沒有必要發表，戰後70週年談話就是出於這個目的。”保守派議員主張稱，“安倍談話包括道歉在內已經劃了‘到此為止’的界線。絕對反對重寫。”



另一方面，公明黨還鑑於日本原子彈氫彈爆炸受害者團體協議會（被團協）獲得諾貝爾和平獎，助推發表首相談話。此外還是核爆受害地廣島選出的黨首齊藤鐵夫強調，“在戰後80週年、核爆80週年節點的這一年，作為以和平國家為目標的日本切實發表談話是有意義的。”



石破政府尚未展現公開的舉動。戰後70週年談話由專家懇談會從2015年2月起開會，經過約半年的反復討論，8月內閣會議通過了該談話。不過對石破而言，與美國總統特朗普會談以及2025年度預算的成立是當下的門檻。左右政局的參院選舉也有待應對。



石破身邊的人認為“如何使政權持續到夏季？沒有餘力傾注於戰後談話。”