發展局：港島東岸板道東段下半年陸續開放

中評社北京2月5日電／據大公文匯全媒體報導，發展局局長甯漢豪今日（2日）發表隨筆，介紹最近開放的港島東岸板道（西段），指項目剛於上周日開放，亦是首個在運作中的主要幹道下加建的臨海板道。



土木工程拓展署高級工程師楊思翔介紹，東岸板道全長約2.2公里，項目分兩階段完成。已開放的西段屬首階段完成的部分，長約1.1公里，包括700米連接東岸公園主題區至北角海濱花園的板道，以及400米經優化的北角海濱花園。至於餘下部分的板道，即北角至鰂魚湧的東段，計劃於今年下半年陸續開放，屆時整條長約13公里連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱長廊便可正式打通。



楊思翔指，東岸板道被維多利亞港環抱，左右兩旁均為海，團隊以“城市海浪”作為整體設計概念，讓市民走在板道有如踏步海上的感覺。整條板道長廊劃分成八個主題區，已開放的西段共有4個主題區，包括可從多角度欣賞夕陽和維港兩岸海景的“汐·日光之階 （Sun Wave）”、以海浪為主題的遊樂康體空間“淘·童夢之園 （Play Wave）”、接近水面的釣魚熱點“漁·釣魚平台 （Fish Wave）”和可靈活舉辦活動的“滙·共融空間 （Gather Wave）”。



其餘位於東段的四個主題區，包括“渡·寵物花園 （Pet Wave）”、“漮·水空之鏡 （Sky Wave）”、“演·藝創長廊 （Art Wave）”和“瀚·閒聚樞紐 （Wave Hub）”將於下半年開放。



另外，東岸板道東西兩段分別設置了3個觀景台，供市民欣賞維多利亞港的全景，首段開放的板道設有飲水機和自動售賣機，而餘下部分的板道更會增設售賣亭和餐飲設施，並提供更多空間舉行小型活動或戶外展覽等，令板道更具活力。