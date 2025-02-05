香港弦樂團在悉尼歌劇院舉行新春音樂會

中評社北京2月5日電／據人民日報報導，2月2日晚，香港弦樂團在悉尼歌劇院舉辦以“中西合璧 弦韵傳情”為主題的新春音樂會，陪伴數千名當地觀眾共迎蛇年。



香港弦樂團素以“中西合璧的香港樂聲”聞名，此次演出呈現了多元化的曲目。音樂會以《顧嘉輝串燒金曲回響》開場，通過經典港樂的旋律將觀眾帶回香港的黃金年代；《廣東粵劇幻想曲》和《繁花金曲串燒》向觀眾展現了東方音樂的獨特韵味；《弦樂小夜曲》以優雅的旋律詮釋古典音樂的魅力；《四季》通過生動的弦音將自然的輪回與人類情感緊密相連，每個音符都在講述春華秋實的生命故事；壓軸曲目《新春樂》、《我愛你中國》則為整場演出增添了濃厚的節慶氛圍。



香港弦樂團由國際著名小提琴家姚玨創辦並擔任藝術總監。此次演出由姚玨率領超過20位優秀弦樂演奏家共同演繹。自2013年成立以來，樂團匯聚香港本地頂尖的弦樂演奏家，致力於拓展古典音樂的表現形式，並在國際舞台上打造獨具特色的香港音樂品牌。



該場新春音樂會由澳豐文化主辦，香港弦樂團傾情呈現，得到香港駐悉尼經濟貿易辦事處支持，香港藝術發展局贊助，協作夥伴包括悉尼中國文化中心、阿德萊德慶典中心及澳中文化藝術促進會。



據瞭解，這是香港弦樂團首次登陸澳大利亞，也是首個赴澳演出的中國弦樂團。除悉尼外，樂團還會在阿德萊德、堪培拉及墨爾本進行巡演。

