日自民黨6府縣聯合會存在收入不記載問題

中評社香港2月3日電／共同社2日獲悉，共同社對日本自民黨總部2020～2023年向都道府縣的黨支部聯合會支出的“交付金”等實施調查後發現，青森、栃木、千葉、大阪、奈良、大分這6個府縣支部聯合會的政治資金收支報告中，合計有1081萬日元（約合人民幣50萬元）未作記載。其中，大阪府支部聯合會佔了1000萬日元。此外，北海道和沖繩縣的支部聯合會分別少記載了540萬日元和1萬多日元。2020～2022年期間，未記載和少記載合計有45起，涉及8個道府縣的支部聯合會。



在宮城、山形、茨城、埼玉、福井、岡山、大分這7個縣的支部聯合會，有的寫成了來自其他團體的收入，有的未寫“交付金”而是寫成“其他收入”合併作了記載等，此類情況在2020～2023年期間有172起。再加上未記載和少記載，內容不妥的共有217起，涉及14個道府縣的支部聯合會。



繼自民黨派系與東京都議會黨團接連曝出回扣問題後，黨組織在政治資金上的草率處理曝光。自民黨表示“為了交付金（記載內容）不出錯，現在正在努力進一步廣而告之”。



共同社就自民黨總部收支報告上記載的向都道府縣支部聯合會支出的“捐款與交付金”，調查了都道府縣支部聯合會方面的收入記載是否一致。