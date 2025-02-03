富權：柯建銘的“立法院長三部曲”

中評社香港2月3日電／澳門新華澳報1月29日發表富權文章：柯建銘的“立法院長三部曲”。以下為文章內容。



台灣地區的這個蛇年春節將會像“蛇出沒”一樣攪得人們不得安寧。因為民進黨“立法院”總召柯建銘發動本屆首次且唯一的“超甲級甲級動員”命令下，全體民進黨“立委”都必須以其服務站作為收集“罷免”中國國民黨四十一席“區域立委”連署書的“連署站”，而“不分區立委”及沒有國民黨“立委”的選區的民進黨“立委”，則負責收集收全台各地“罷免”連署書，代收分寄北部各選區。因此，不但是民進黨的“立委”不能休假，而且連普通民眾也因被徵集連署書而受到滋擾。這個“蛇年”真是被柯建銘這條“罷免蛇”弄得雞飛狗走。



從表面上看，柯建銘要發動對國民黨“立委”的“大罷免”，一方面是因為十多年來一直叱吒風雲，領導民進黨黨團順風順水的柯建銘，在本屆“立法院”民進黨處於少數議席劣勢下，卻連續在幾場關鍵性的法案攻防戰中打了敗仗，這臉面不知往哪兒擱？因而希望能夠透過“罷免”六席或以上的國民黨“立委”，民進黨則透過“立委”補選而拿下這些議席，從而讓民進黨“翻盤”，佔有“立法院”過半議席，從而結束民進黨的少數劣勢，拿奪回對“立法院”議事的主動權和主導權。另一方面是柯建銘感到自己已經不受賴清德重視及信任，自己的黨團總召可能不保，因而要籍著發動對國民黨“立委”的“大罷免”，以展示自己的政治能量，向賴清德“展手瓜”，以圖保住自己的民進黨黨團總召。



這些分析確實是有其道理，可能也是事實所在。但這還是表面因素，其實柯建銘還有更深一層的個人野心意圖，就是要籍著這次“大罷免”，在民進黨獲得“立法院”過半議席甚至更多的議席後，發動對國民黨籍“立法院”正副院長的改選，將韓國瑜、江啟臣攆下台，自己與蔡其昌搭檔參選正副院長，從而實現自己的“立法院長”美夢。



因此，柯建銘的“大罷免”就是一首“三部曲”。第一步，是“罷免”六席或更多席數的國民黨“立委”；第二步，是民進黨爭取在“立委”補選中，拿下這些議席；第三步，是仗倚民進黨在“立法院”的過半議席優勢，發動對正副院長的改選戰役，爭取讓自己當選“立法院長”。

