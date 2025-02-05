特朗普將關稅“武器化”威脅不了中國

中評社北京2月5日電／據大公報報導，美國政府以芬太尼等問題為由對中國輸美產品加征10%關稅。中國商務部新聞發言人表示，美方單邊加征關稅的做法嚴重違反世貿組織規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。對於美方的錯誤做法，中方將向世貿組織提起訴訟，並將採取相應反制措施堅定維護自身權益。美國也同步對加拿大和墨西哥加征25%關稅，兩國都表示會採取反制措施。



欲加之“稅”何患無辭



特朗普以芬太尼毒品流入美國為由開征關稅，不過是欲加之“稅”，何患無辭。不少國家都面對芬太尼毒品禍害，但打擊毒品靠的是執法，全世界沒有一個國家如美國般，會以關稅來處理毒品問題，如此荒謬的理由說明特朗普不過是借題發揮，核心是要將關稅武器化、籌碼化，真正目的是以關稅來威脅其他國家就範，要完全服從美國利益，要賣企業就賣企業，要賣國土就賣國土，要對美國俯首稱臣，否則就會予以額外關稅，這就是“特式關稅”的強盜邏輯。當中並沒有正道、道理可言，衹有強權與霸道，應對之法就是堅決反擊。



中國不是加拿大、墨西哥般“天堂太遠，美國太近”，中國是全球第二大經濟體，有巨大的市場，在創新科技上發展迅速，有大量的政策工具，有各種反制措施，這也是特朗普一直表面上對中國“留有餘地”的原因，因為他知道中國不是加拿大和墨西哥，不是可以予取予攜，肆意恐嚇，美國需要中國，所以只能採取這種施壓恐嚇手段，以獲取更多利益。



中國期望與美國保持合作關係，但也不會怕美國的打壓，拜登政府不斷打壓中國創科，結果催生了DeepSeek的人工智能大模型，衝擊美企的人工智能大模型獨霸地位，令美國朝野張皇失措。特朗普繼續舞動關稅大棒，只會繼續倒逼中國實現更高水平開放，推動更高質量發展，特朗普的作為不但不可能令美國再次偉大，只會加速美國的衰落。



其實，美國加征關稅，最受傷的不是中國，而是加拿大，作為美國最堅定的盟邦，竟然被美國橫插一刀，而原因竟然是芬太尼毒品和非法難民通過加拿大和墨西哥邊境進入美國，美國自身邊境管理不力卻歸咎盟友並施以大棒，充分暴露美國的霸道。加拿大過去一直緊跟美國，為美國的戰略服務鞍前馬後，卻落得今日田地，怯懦如特魯多也隨即宣布對價值1550億加元的美國進口商品加征25%的關稅。



這說明連美國最密切的盟友，都明白在特朗普2.0之下，委曲、妥協、投降不會得到特朗普的“憐憫”，衹有敢於反擊，敢於與特朗普叫板，才可以令美國有所顧忌。當然，特朗普對他國加征關稅的行徑在道理、法理上都毫無根據，嚴重違反世貿組織規則，是對全球正常貿易的破壞。各國理所當然要作出反制，中方亦已向世貿組織提起訴訟，相信將有更多反制措施出台，“特式關稅”以為可以予取予攜不過是一廂情願。