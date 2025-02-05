美政府報復媒體　美式“新聞自由”成笑話

中評社北京2月5日電／據大公報報導，特朗普政府上任後，展開各種報復行動。繼日前撤銷前任國防部長的安保後，上月底，美國4間媒體被趕離五角大樓的“媒體辦公區”。官方給出的理由是“媒體輪換計劃”，但真正原因卻是，上述媒體都曾得罪過特朗普及其閣員。顯而易見，在美國當局眼中，根本不存在真正的“新聞自由”，有的只是黨爭伐異之下的殘酷權鬥，以及“順我者昌、逆我者亡”的政權本質。這樣的“民主燈塔”，還有臉來攻擊其他國家？那個被美國豢養多年的“無國界記者”，是否應該站出來“唱”幾句？



1月底，美國國防部向美國新聞協會發出所謂的“備忘錄”，聲稱在五角大樓有專用媒體空間“機會寶貴”，為體現“公平公正”，於是啟動“媒體年度輪換計劃”，從電視、紙媒、廣播和網絡新聞中各選擇一個進行輪換，讓那些從沒機會的媒體也能獲得公平。在該計劃下，紐約時報、美國國家公共廣播電台（NPR）、美國全國廣播公司（NBC）、政治新聞網（Politico），這4家媒體“被輪換”掉了。



如果僅僅只是“輪換”也就罷了，但問題卻在於，以何種準則“輪換”？為何偏偏是這4間媒體？為何是另外4間媒體被看中？



其實，準則衹有一個，這就是“順我者昌”。



“順我者昌，逆我者亡”



“被輪換”了的美國全國廣播公司（NBC），日前在聲明中怒稱：“我們對此感到失望，獨立辦公區我們已經使用了幾十年。”NBC並指出，當局這個決定為媒體收集和報導符合公共利益新聞的能力帶來重大障礙。



NBC的憤怒並非沒有原因，因為他們深知，這和什麼“體現公平公正”根本沒有關係，而是新上任國防部長皮特.海格塞斯的瘋狂報復。今年1月24日，美國參議院以51票對50票通過海格塞斯的任命。如此票數，在共和黨掌控的國會下，顯得極其突兀。而之所以出現這種情況，原因是海格塞斯自身擁有太多的“黑料”，且被媒體曝光，而曝光的不是別人，正是NBC。



在NBC報導中，海格塞斯長期酗酒，甚至要“被抬出會議現場”。其前同事也稱，此人“酗酒且喜歡熬夜”，對一起工作的同事“造成了極大壓力”。更大的醜聞還在於，報導揭露2017年一項警方的調查紀錄顯示，海格塞斯有對女性實施性侵犯的指控，其第二任妻子擔心與他在一起會受到安全威脅等等。