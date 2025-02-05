墨西哥各界人士批評美加征關稅

中評社北京2月5日電／據新華社報導，美國總統特朗普1日簽署行政令，將對進口自墨西哥、加拿大兩國的商品加征25%的關稅。對此墨西哥各界人士表示，美方做法違反美墨加協定，不僅衝擊墨西哥經濟，還將影響整個北美地區發展，終將導致“兩敗俱傷”。



墨西哥經濟部長埃布拉德在社交媒體上發文稱，加征關稅的行政令公然違背美墨加協定，此舉“難以解釋且非常危險”。他警告說，美方此舉無異於“搬起石頭砸自己的腳”，終將損害自身經濟利益。



墨西哥聯邦眾議院議員裡卡多·蒙雷阿爾接受媒體採訪時說，這是墨西哥自獨立以來遭遇的“最嚴重的經濟攻擊之一”，墨方絕不能接受如此大規模的單邊決策，這不僅損害墨西哥經濟和主權，也直接影響廣大民眾利益。他批評美方加征關稅做法“荒謬、非法且濫用權力”。



墨西哥美國商會發表聲明稱，“‘美國優先’並不意味著‘美國孤立’”；加征關稅不僅無助於解決安全、移民和販毒等問題，反而會加劇區域經濟不穩定。關稅政策將導致企業與消費者成本上升、出口受阻、就業減少、通脹加劇等問題，最終損害北美地區競爭力，削弱多年來建立的緊密經貿關係。



墨西哥國立自治大學國際問題專家伊格納西奧·馬丁內斯認為，美方關稅政策將嚴重衝擊依賴製造業和出口導向型產業的墨中北部地區，墨南部地區則可能主要受美國僑匯減少的影響，導致居民購買力下降，加劇當地貧困等問題。