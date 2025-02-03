富權：“罷免潮”來勢洶洶會否得償所願？

中評社香港2月3日電／澳門新華澳報2月3日發表富權文章：“罷免潮”來勢洶洶會否得償所願？以下為文章內容。



台灣地區連續九天的農曆春節假期昨日結束，今日開始上班。昨日有自稱“反共護台志工聯盟”的民團發出採訪通知稱，聯電創辦人曹興誠以志工身份率各地超過十八個罷免團體代表、台派團體成立“反共護台志工聯盟”，並於今日早上九時三十分率領陪同，赴“中選會”遞送罷免選區“立委”第一階段的提議連署書，並於送件前進行媒體聯訪。



按照《公職人員選舉罷免法》規定，公職人員的罷免工作，由“中選會”主管，指揮縣市選委會辦理。必須是原選舉區的選舉人，才有資格提出罷免案；為避免罷免遭濫用，就職未滿一年者，不得罷免。



而第十一屆“立委”是於二零二四年二月一日就職，大前日是“立委”就職滿一週年，依法罷免民團可於大前日向“中選會”遞交第一階段的連署書，但由於“中選會”今日才開門辦公，因而曹興誠今日率領超過十八個罷免團體代表前往“中選會”遞表。



曹興誠此舉，究竟是“摘桃子”，在眼見各個“自發”的民團皆已在春節期間的徵集連署書工作中，就已經徵集到跨過第一階段“門檻”的連署書，就“自告奮勇”地出面，聲稱要將這些民團集結起來，成立“反共護台志工聯盟”的聯合罷免團體，並由其“擔綱”，而各地罷免團體也樂得過有“金主”出面，可以解決此後罷免活動進程的經費，因而也就順水推舟地擁戴他，還是本來就是曹興誠在眼見兼任民進黨主席的賴清德日前在中常會指出，許多公民團體自發性的推動罷免行動，代表的是公民社會最真實的聲音，民進黨必須尊重公民團體的自主性，並謙卑傾聽全體民眾的心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤，亦即民進黨不會正式介入“大罷免”，擔心各地民團缺乏經費及人力，因而暗中進行支持，直到部分民團已經徵集到跨過第一道“門檻”的連署書後，才正式露面，並將各地的罷免民團聚攏起來，成立所謂“反共護台志工聯盟”，還自居總召集人？



依現行《公職人員選舉罷免法》所定罷免“門檻”，罷免案第一階段，提議人人數應為原選舉區選舉人總數百分之一；罷免案第二階段，連署人人數應是原選舉區選舉人總數百分之十以上；罷免案第三階段，要有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上。



而各個“立委”選區的選舉人數（即選民人數），大致上是平均三十萬人，因而罷免案的第一階段“門檻”，大約是應有三千人以上參與連署。



而按照以往經驗，即使是三千多人，在第一階段的連署時，也需要較長的時間。為何今次在春節假期的短短幾天內，罷免民團就可以徵集到足夠的跨“門檻”連署書，而且其中的仇恨值本來並不高的李彥秀，還達到三萬多張連署書，幾乎等於是第二階段“門檻”之所需？這除了是因為民進黨充分利用在“立法院”表決“總預算案”時，國民黨黨團大刀闊斧地刪砍預算，其中部分涉及到普通民眾的切身利益，就趁機“火上加油”，決定收縮百分之五十的地方補貼，從而激起民眾的不滿，而踴躍參與連署，還是曹興誠在背後出錢出力，刺激了罷免民團的積極性？抑或是兩者兼而有之？

