中方將向世貿提訴　反制美國加關稅

中評社北京2月3日電／據大公報報導，美國東部時間2月1日，美方宣布對中國輸美產品加征10%關稅。中國外交部發言人2日表示，美方以芬太尼問題為由，對中國輸美產品加征10%關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取必要反制措施，堅定維護自身正當權益。美方單邊加征關稅的做法嚴重違反世貿組織規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。商務部發言人則表示，對於美方的錯誤做法，中方將向世貿組織（WTO）提起訴訟，並將採取相應反制措施堅定維護自身權益。



專家認為，美國頻頻“甩鍋”中國，將對多邊貿易體製造成嚴重破壞；中方進行合理反制是必需的。＼大公報記者 朱燁北京報導



中方立場堅定：貿易戰關稅戰無贏家



中國外交部發言人應詢指出，中方的立場是一貫的、堅定的。貿易戰、關稅戰沒有贏家。美方單邊加征關稅的做法嚴重違反世貿組織規則，不僅解決不了自身問題，更不利於雙方，無益於世界。



外交部發言人說，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。芬太尼是美國的問題。本著人道主義精神，中國為美國應對芬太尼問題提供了支持。應美方請求，中方於2019年宣布正式整類列管芬太尼類物質，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。中方同美方開展了廣泛的禁毒合作並取得顯著成效，這是有目共睹的。美方應客觀、理性看待和處理自身芬太尼問題，而不是動輒以關稅手段威脅他國。加征關稅的做法不具建設性，勢必影響並損害雙方今後就禁毒問題開展合作。中方敦促美方糾正錯誤做法，維護中美禁毒合作來之不易的良好局面，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。



中國對美出口依存度降至14.7%



商務部發言人2日表示，美方單邊加征關稅的做法嚴重違反世貿組織規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。對於美方的錯誤做法，中方將向世貿組織提起訴訟，並將採取相應反制措施堅定維護自身權益。中方敦促美方糾正錯誤做法，與中方相向而行，在平等互利、相互尊重基礎上，直面問題，坦誠對話，加強合作，管控分歧。