“關稅大棒”亂揮　美國這次犯了眾怒

中評社北京2月3日電／美國總統特朗普當地時間2月1日簽署行政令，對進口自墨西哥、加拿大兩國的商品加征關稅。一言不合就亂揮“關稅大棒”，美國此舉遭到各國廣泛反對。



當地時間2月2日，加拿大總理特魯多和墨西哥總統辛鮑姆通電話，討論了美國對進口自加拿大和墨西哥的產品加征關稅的問題。



央視新聞報導，一名不願公開姓名的加方官員當天表示，加拿大將在相關國際組織框架內對美方徵稅採取“法律行動”。這名官員告訴媒體記者，加拿大政府認為美國加征關稅的舉動“非法”，違背兩國在自由貿易協定和世界貿易組織框架內的貿易承諾。這名官員還說：“如果可以走其他法律途徑，我們也會考慮。”



“前所未有的攻擊”



加拿大政府當地時間2月2日在其官網上公布了對美國實施報復性關稅的產品目錄。



“作為回應，我們將對價值1550億加元的美國進口產品徵收25%的關稅。我們將保護加拿大的利益，支持我們的工人和工業。”



加拿大政府表示，若美國繼續對加拿大徵收不合理關稅，政府將考慮採取其他反制措施，包括非關稅選擇，所有選項都擺在桌面上。加拿大對美方的回應將是對等且堅決的。加拿大政府還對國內部分企業採取了關稅減免措施，減少美加征關稅帶來的負面影響。



此外，美國加征關稅的做法遭到加拿大各界廣泛反對。

