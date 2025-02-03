嫦娥七號任務有哪些特殊之處？

中評社北京2月3日電／過去一年，鵲橋二號繞月搭橋，助力嫦娥六號實現了人類首次月球背面采樣返回。隨著嫦娥六號任務的圓滿完成，嫦娥七號任務也已經被提上日程。



央視新聞報導，按照計劃，我國將在2026年發射嫦娥七號月球探測器，前往月球南極尋找水冰。為什麼要去月球南極尋找水冰？目前任務進展情況如何？本次任務又有哪些難點看點？



中國探月四期工程包括嫦娥六號、嫦娥七號和嫦娥八號任務。2024年，嫦娥六號實現了人類首次月球背面采樣返回。嫦娥七號的主要任務是開展飛躍探測，爭取在月球南極找到水冰。



中國探月工程總設計師吳偉仁表示，在月球南極有些很深的洞穴，我們認為可能是有水的，只不過它終年不見陽光，如果見陽光它就揮發了。終年不見陽光的話，這水可能是以冰的形式存在。我們希望嫦娥七號能夠有飛躍器，著陸以後能夠飛到這1～2個洞裡面去現場勘查，看能不能找到水。



為什麼要去月球南極找水冰？嫦娥七號任務副總設計師唐玉華告訴記者，月球水冰有望大幅減少將水從地球送往月球的成本和時間，有利於人類在月球上建立基地並長期活動，進而探測火星或進行深空探索。另一方面，水冰的存在也暗示著生命的可能性，月球南極的水冰資源對於人類探索月球和其他行星上是否存在生命有著重要的意義。



唐玉華表示，主要因為水是重要資源，是將來人類月面生存的一個必需資源。另外，之前的遙感探測說可能有水冰，現在嫦娥七號就相當於直接到月面去認證水冰到底有沒有，它這個結果應該是最可信的。



當然，在月球南極進行探索，更重要的意義在於如果我們完成任務，那麼我們就具備了在月球全球探測的能力。

