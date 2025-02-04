南非MeerKAT射電望遠鏡發現巨型射電星系

中評社北京2月3日電／據新華社報導，南非射電天文台近日宣布，一個國際研究團隊利用南非MeerKAT射電望遠鏡發現了一個大小相當於銀河系32倍多的巨型星系。



南非射電天文台發布的新聞公報說，該星系是一個巨型射電星系，距離地球約14.4億光年，其跨度約為330萬光年，是銀河系大小的32倍多。這一新發現將增進人類對這種宇宙中大型星系的起源和演變的瞭解。相關研究論文已發表在新一期英國《皇家天文學會月刊》上。



據南非射電天文台介紹，巨型射電星系是宇宙中罕見的龐然大物，其核心區域可以噴射出延伸數百萬光年的熱等離子體噴流。這些等離子體噴流來自位於星系中心的超大質量黑洞，在射電波段可以被觀測到。



論文通訊作者之一、南非開普敦大學天文學家賈辛塔·德萊茲說，研究人員為該星系起名為“Inkathazo”，在南非的科薩語和祖魯語中意為“麻煩”。“這是因為理解Inkathazo背後的物理學原理有點麻煩。”德萊茲解釋說，這一發現為人類研究巨型射電星系提供了十分重要的機會。它對現有等離子體物理模型提出挑戰，凸顯人類對這種複雜的宇宙天體仍知之甚少。



由南非射電天文台運行和管理的MeerKAT射電望遠鏡是國際大科學工程平方公里陣列射電望遠鏡（SKA）的先導項目。它位於南非北開普省，由64座碟狀天線組成，於2018年建成並投入使用。



SKA是由全球多國出資共同建造和運行的世界最大規模綜合孔徑射電望遠鏡，也是中國參與的一項重要國際大科學工程，由位於澳大利亞西部的低頻陣列和位於南非及南部非洲8國的中頻陣列兩部分組成，因接收總面積約“1平方公里”而得名。