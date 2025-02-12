中評鏡頭：嶺南瀛洲 未被現代化驚擾的長詩

村口醒目特別的蘇式禮堂（中評社 郭至君攝） 中評社廣州2月12日電（記者 郭至君）穿過廣州鬧市的喧囂，拐進一片果林掩映的綠意，忽見一座石橋橫臥河湧之上，橋頭斑駁的“瀛洲”二字被歲月磨得溫潤，恍若一枚遺落的古玉。這便是小洲村——一座將千年水鄉的呼吸折疊在鋼筋森林裡的古村，嶺南的濕潤與滄桑，在此化作一闕未被現代化驚擾的長詩。



小洲村從元朝開村，明初簡姓從河南新鄉遷到小洲村聚居至今。小洲村保留了完整水鄉格局，享有“北有周莊，南有瀛洲”之譽。村內有眾多不可移動文化遺產，其中天後宮、玉虛宮、古橋、登灜古碼頭和嶺南水網地帶特有的“蠔殼屋”都體現了古時珠江入海口村落因水取材的歷史遺證。傳說小洲的龍舟在南漢年間曾被封為“瀛洲飛龍”，因此衹有小洲村的龍舟是撐黃底紅邊的旗幟。小洲村是具有嶺南水鄉特色的古村寨，也是藝術家鍾愛的棲居地，有小洲藝術村之稱。大批文藝人士在小洲村聚集，一時興起“北有798，南有小洲村”的說法。



村內小橋、流水、人家的景象隨處可見，街巷與建築佈局體現了濃鬱的嶺南水鄉特色。村落錯落分佈的石板橋、石板路、門樓、大樹、碼頭......配合潺潺流水，構成了一幅寧靜優美的水鄉風情畫卷。村落歷史文化遺產資源豐富，現有23處不可移動文物、1處歷史建築、3處傳統風貌建築。其中，古建築類型主要包括祠堂、廟宇、會堂、民居，具有空間高敞、通透等特點，體現了本土地區鮮明的建築風格和樣式。現在小洲村裡還有不少非常有特色的咖啡館和手工作坊，抽點閒暇時間，可以在河邊陽光下喝杯咖啡，也可以在這裡的手工作坊自製首飾，別有一番趣味。



小洲村像是沒有圍牆的歷史博物館，收藏著充滿嶺南水鄉特色的人文景觀和自然景觀。在這裡緩步慢行，跟當地村民聊聊天，也是生活的一種餽贈。

