中評鏡頭：韶關客家菜 家鄉味中見團圓

客家名菜之一：芋頭扣肉（中評社 郭至君攝） 中評社韶關2月8日電（記者 郭至君）板鴨黃煙銀杏果，木耳香菇三華李；北鄉馬蹄張溪芋，白土月餅馬壩米；羅坑茶中說童趣，石塘酒裡解鄉愁……韶關地處南嶺山脈腹地，丹霞地貌與喀斯特地貌交錯，山高林密、耕地稀缺，這種封閉性迫使客家人轉向山林采集與梯田農耕結合的模式，形成以山珍、野蔬、河鮮為核心的食材體系。而山區濕冷多霧，因此又催生了重油、重鹽、重發酵的飲食傾向，整體來看，韶關客家菜呈現出粗獷中見精細的特質，“咸、辣、酸、香”交織，是客家菜中的“山地派”。過年回家，能嘗上一口這帶勁的家鄉味，便滿足了一年的念想。



中國人的家里，過年總是熱鬧非凡的，一大家子人從各自不同生活工作的城市趕回老家，窗外的冬風雖帶著寒意，但屋內卻暖意融融，瀰漫著芋頭扣肉的咸香和鹽焗雞的撲鼻氣味，這便是韶關客家人的年味，一場以愛為名的團圓盛宴。



為了家人們吃上正宗的那口味道，小舅一大早便起了床，打開爐灶，燒起一鍋清水，準備著年飯的重頭戲——芋頭扣肉。他將嚼勁十足的黑豬五花肉燙過熱水後，細細抹上醬油，放入油鍋中煎至金黃，再與芋頭層層疊放在碗中，蒸汽騰騰地送進鍋里慢蒸。芋頭的微甜滲入肉中，肥瘦相間的五花肉變得軟糯香濃，那是家的味道，也是外公一代客家人的美味傳承。



客家人的釀豆腐也是必不可少的。家人們一同挽起袖子，將鮮嫩的豆腐小心翼翼地剖開，填入調味好的豬肉餡、胡蘿蔔碎，馬蹄碎，再細細煎至表面焦黃。每一口釀豆腐，都是歲月的積澱，豆腐的滑嫩，豬肉的香醇和其中爽脆的馬蹄、胡蘿蔔，連同家人的用心，一同融入口中。

