中評鏡頭：廣州太古倉 百年倉庫的華麗轉身

現在太古倉碼頭停著不少遊艇（中評社 郭至君攝） 中評社廣州2月13日電（記者 郭至君）在珠江畔的柔波映襯下，一座見證廣州百年商貿變遷的工業遺存——太古倉，正以嶄新的姿態煥發活力。老廣州人記憶中的碼頭倉庫，如今搖身一變成為集文化、商業、休閒於一體的都市地標，成為市民遊客探索城市歷史、感受潮流生活的“打卡地標”。



太古倉位於廣州市海珠區龍鳳街道革新路124號，始建於清光緒三十年（1904），原為英商太古輪船公司建造的碼頭倉庫，故名為太古倉，是廣州現存規模最大、保存最完整的近代倉儲碼頭之一。三座紅磚灰瓦的倉庫並排而立，搭配巨型拱門、鐵藝窗框與斑駁的碼頭軌道，無聲訴說著20世紀初廣州作為通商口岸的繁華。



二戰期間，這裡曾是重要的物資轉運樞紐；新中國成立後，更承擔了糧食儲備等民生重任。1953年，廣州市軍事管制委員會徵用太古倉，其後收歸國有，相繼由廣州港務局及廣州港集團經營管理。1968年，在知識青年上山下鄉的歷史浪潮中，太古倉成為運送廣州知識青年赴湛江、海南參加南疆建設的重要碼頭。太古倉占地面積約 5.49萬平方米，建有倉庫10座，其中磚、木結構倉庫6座，混合結構倉庫2座，鋼筋混凝土結構倉庫2座。碼頭則為混凝土高栓梁板式結構，全部水深5.4米，均為3000噸泊位，是廣州市文物保護單位。



如今的太古倉，已成為廣州獨樹一幟的“濱江文化客廳”。歷史倉庫被改造為藝術展廳、獨立書店、文創市集和主題餐廳。白天，坐落海邉的磚屋建築是拍攝海景、遊艇的好地方，但千萬不能錯過太古倉最美的日落時分，太陽西沉的方向正好沒有高樓遮擋，伴著迷人音樂與燈飾，浪漫非常，隨手舉機拍照，都會成為最佳的文藝打卡照片。



海珠西的太古倉舊址，獨特在於其兼具歷史文化和現代商業價值的雙重屬性。歷經一個多世紀的洗禮，早已成為中國近、現代對外貿易和港口運輸的重要實物遺產，保存了完整的工業文明記憶，見證著近代“廣州十三行”對外商貿文化的繁榮昌盛和城市變遷。

