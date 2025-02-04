香港工聯會提財政預算案建議 冀關注基層

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月4日電（記者 盧哲）香港工聯會3日舉行記者會，介紹《2025-26年度財政預算案建議書》詳情。建議書主題為“激活經濟循環，力保民生就業”，提出了14項主要建議，總共61項建議。工聯會表示，理解政府面臨的財赤壓力，但在具體削減開支項目上，期望特區政府審慎行事，仔細評估對市民特別是對基層的影響。在“節流”工作上應遵循與“開源”策略相同的“能者多付”原則，避免削減對基層及弱勢群體的支援。



據悉，工聯會會長、立法會議員吳秋北，工聯會理事長、立法會議員黃國，工聯會副理事長、立法會議員鄧家彪、陳穎欣，工聯會副理事長丘燿誠、林千國，立法會議員郭偉強、陸頌雄、梁子穎一行，3日上午與財政司司長陳茂波及多名政府官員會面，遞交工聯會《2025-26年度財政預算案建議書》，主題為“激活經濟循環，力保民生就業”。會上，工聯會向陳茂波司長反映勞工僱員和市民大眾對新一份財政預算案的意見，並與政府交流工聯會關注的經濟民生事宜。工聯會在建議書中提出了14項主要建議，總共61項建議。當日下午工聯會召開記者會詳細介紹建議書重點內容。



工聯會會長、立法會議員吳秋北在記者會上表示，工聯會認為，要激活經濟循環，力保民生就業。香港需要以創新思維，發揮好固有內涵、特色和優勢，更要用好中央政府惠港政策。工聯會表示，理解政府面臨的財赤壓力；然而，在具體削減開支項目上，工聯會期望特區政府審慎行事，仔細評估對市民，特別是對基層的影響。在“節流”工作上應遵循與“開源”策略相同的“能者多付”原則，避免削減對基層及弱勢群體的支援；而更應以提升效益、創新思維的方式，收窄開支與收入的差距。



工聯會透過工會、地區和福利服務機構等多個渠道收集意見，提出對財政預算案及香港整體經濟發展的多項建議及意見。



就業方面，工聯會建議完善退休保障，優化強積金制度。工聯會期望特區政府在新一份財政預算案能兌現承諾：為低收入的僱員及自僱人士代供強積金、增設“保證回報高於通脹”產品及按機制調整供款入息上下限。同時，工聯會提出加強育兒友善政策，支持婦女發展；調整長生津申請入息要求，鼓勵長者就業；提升就業質量，改善平台工權益保障；加強培訓本地人才，支持香港產業發展；重點加強職安健保障，防止工業意外發生；優先保障本地勞工就業機會，檢討輸入外勞政策。工聯會還提出優化醫療制度，研集體採購藥物制度；優化“長者醫療券大灣區試點計劃”；推出“青年未來置業儲蓄計劃”，助青年置業。