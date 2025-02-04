快評：配合大罷免　民進黨繼續冷凍兩岸關係

中評社快評／昨天大年初六，台灣開工日，綠營策動約20個罷免藍委團體到“中選會”遞交第一階段連署書，新竹發起罷免代表是柯建銘助理戴振博，柯建銘聲稱，新會期就是大罷免時代，要讓41席國民黨區域“立委”都下台。



另一方面，海基會3日舉行的“2025大陸台商春節活動”傳出訊息，民進黨當局可能繼續冷凍兩岸關係，以配合大罷免。



台灣媒體報導，今年台北燈節上海團原由上海市台辦主任金梅率團參加，但陸委會以送件太趕、審查時間不足為由拒絕。陸委會又堅持兩岸開放觀光需透過觀光小兩會（台旅會、海旅會）進行溝通、安排相關的事宜。



多位台商昨天在出席春節活動時繼續提出呼籲，敦促當局持續開放、擴大兩岸交流，包括加速大陸專業人士入台交流，開放大陸民眾入台旅遊，增加兩岸定期航班等。南昌台商協會榮譽會長王恩國坦言，兩岸要回到2008年到2014年國民黨執政時候的兩岸熱絡情況，比較悲觀。



特朗普揮舞關稅大棒，隨時砸到台灣頭上；大陸人工智慧（AI）大模型技術廠商DeepSeek（深度求索）掀起AI算力革命，震撼華爾街，也震撼台灣。在此關鍵時刻民進黨政府卻選擇逆風內外開戰，兩岸不妥協，朝野拚到底，是在玩哪招？



現實是，大罷免已烽火連天。民進黨當局很可能繼續冷凍兩岸關係，以配合大罷免，營造有利綠營推動大罷免的氣氛。一年又一年，民眾期待今年兩岸關係春暖花開的願望相信又會落空。