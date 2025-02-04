華府觀察：特朗普打響關稅戰醉翁之意不在酒

特朗普第二任上任第三週就打響“關稅戰” 白宮視頻 中評社華盛頓2月3日電（記者 余東暉）“貿易戰”沒有贏家，這道理其實誰都懂。但特朗普仍執意在上任的第三週就打響了“關稅戰”，是因為他執著地相信關稅是解決他認定的對“美國優先”不利問題的“靈丹妙藥”。但實際效果如何，美國外交和戰略學界專家並不感到樂觀。



2月1日，特朗普宣佈將對加拿大和墨西哥商品加徵25%關稅，對中國商品加徵10%關稅，理由是毒品走私和非法移民。這些措施本應從2月4日開始生效，但3日與墨西哥總統辛鮑姆通話後，特朗普宣布對墨西哥關稅戰暫緩一個月，以便進行談判，因為辛鮑姆承諾墨西哥將向美墨邊境派遣1萬人的國民警衛隊。與特朗普3日通話後，加拿大總理特魯多也宣稱，特朗普將暫停關稅戰一個月，因為加拿大答應任命“芬太尼沙皇”和實施9億美元的“邊境計劃”。



特朗普對中國徵稅的理由是中國“沒有完全禁止芬太尼前體流向墨西哥”。中國公安部指出，中方在本國並無規模性濫用情況下，本著人道主義善意，應美方請求，於2019年在全球率先正式整類列管芬太尼類物質，而美國至今都未永久性整類列管。中方整類列管後，未再收到美方查獲來自中國此類物質的通報。



此間觀察家相信，特朗普發動“關稅戰”只是拿芬太尼問題作為借口，“醉翁之意不在酒”，在於談判策略。他對於中國更在乎的是，讓中國從美國大量進口農產品和油氣產品。即便沒有芬太尼問題，特朗普也會找出別的由頭，逼迫中國回到談判桌，談擴大進口和市場開放協議。美國財長貝森特在任命聽證會上表示，上任第一周就會要求“中方恢復第一階段貿易協議的執行”。