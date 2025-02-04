打擊電騙　泰國擬對妙瓦底等五地斷電

大公報記者早前在泰緬邊境拍攝緬甸境內燈火通明的電騙園區（圖片來源：大公報） 中評社北京2月4日電／據大公網報導，記者華英明、葉浩源報導：泰國政府昨日（3日）召開跨部門會議，討論切斷鄰國緬甸涉及違法活動地區的供電。國家安全委員會官員表示，出席會議的包括軍方、內政部、外交部和地方電力局，將討論電騙在內的非法活動資訊，以決定切斷哪些邊境地區的供電。



據悉，泰國內政部長阿努廷上周已要求泰國國家安全委員會明確相關法律步驟，允許泰國地方電力局切斷輸往電信詐騙等犯罪猖獗的緬甸部分地區的電力供應。阿努廷透露，泰國地方電力局為緬甸的5個地區供電，包括撣邦的兩地、克倫邦帕亞鬆如地區，以及克倫邦妙瓦底的兩個區域。



泰國警方亦成立國際協調中心，加強與各國使館合作，阻止外國人到緬甸參與詐騙活動，只要有外國公民在無明確旅行計劃的情況下，進入與緬甸妙瓦底接壤的湄索縣，當局就會通知有關國家的使館，讓職員聯絡相關人士，警告他們不要非法越境並參與違法活動。



家屬：被禁錮者失音信 生死未蔔



此外，兩名被禁錮在東南亞國家從事非法工作的港人家屬，昨日（3日）早上10時再到位於金鐘的泰國駐香港總領事館遞交請願信，促請泰國當局盡快協助家人回港。泰國駐港副總領事接信，並向家屬表示會緊密聯繫特區政府，承諾會全力營救被困港人。



其中一名家屬指家人失聯多時，生死未蔔，以往間中可以聯絡到家人，但早前家人提過園區會轉地方，可能會聯絡不上後，至今音信全無。而以往節日，家人都會報平安，但今次農曆新年卻沒有。另一名家屬則表示沒有收到家人的任何消息，十分擔心。對於前日（2日）再有一名港人獲救，她們感到百感交集，對家人能夠安全回港仍然樂觀。



保安局前日證實，再有一名被困緬甸電騙中心的31歲香港女子獲救，現身處泰國，會安排她盡快回港。扣除該名女子後，目前仍有9名求助港人，當中8人在緬甸，1人在柬埔寨。