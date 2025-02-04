發現北都：北都建大學城　院校積極響應

牛潭尾發展區當中46公頃土地將發展大學城，並設有第三所醫學院。（圖片來源：大公報） 中評社北京2月4日電／據大公報報導，為推動香港成為國際專上教育樞紐，打造“留學香港”品牌，《施政報告2024》指出，政府已在北部都會區預留至少80公頃用地，發展“北都大學教育城”，鼓勵本地專上院校與中外知名院校以靈活創新的模式，開拓更多品牌課程、研究合作和交流項目，吸引更多海外學術及研究人才來港。



特區政府表示，將在2026年公布“北都大學教育城藍圖”，以決定大學城用地和進駐院校數量。此外，施政報告亦指出，將在牛潭尾預留用地，推動第三所醫學院及綜合醫教研醫院的發展。各大學對參加北都建設積極響應，共有19間專上院校參與咨詢及提交建議書。＼大公報記者 郭如佳



《施政報告2024》正式提出在北部都會區，預留80公頃土地發展“北都大學教育城”。而北部都會區統籌辦事處主任丘卓早前曾透露，北都大學教育城除牛潭尾的46公頃外，洪水橋占5公頃，新界北也有約40公頃。



與新田科技城一站之隔



牛潭尾位於北都的創新科技地帶範圍，在北環線主線建成後，將與新田科技城僅一站之隔。根據初步規劃建議，牛潭尾總發展面積約127公頃，分三個發展主題，當中包括北都大學教育城、綜合醫教研醫院及第三所醫學院，以及綜合住宅設計。據悉，由政府主導的土地及基礎設施工程，最早將於2027年開展。綜合醫教研醫院、大學城用地以及首批房屋預計在2029年陸續完成平整。



據瞭解，牛潭尾約46公頃土地將發展大學城，包括本港第三所醫學院，另外將預留9公頃土地興建一所綜合醫院。而綜合醫院除提供醫療服務外，將會發展成為一所醫教研三重功能的教研設施。在出行方面，港鐵北環線牛潭尾附近和大學城內將興建公共運輸交匯處，為居民、醫護、學生等提供公共交通及轉駁服務。

