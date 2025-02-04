特朗普揚言對歐盟加徵關稅

美國總統特朗普（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京2月4日電／據香港文匯報綜合報導，美國總統特朗普對中國、加拿大和墨西哥徵收新關稅後，再將矛頭指向歐盟。他周日（2月2日）表示，他“肯定”會對歐盟徵收關稅，但目前不會對英國徵稅。特朗普周一分別與加拿大總理杜魯多和墨西哥總統辛鮑姆通電話後，確認押後對墨西哥徵收關稅一個月。辛鮑姆則稱，她同時部署一萬名士兵到美墨邊境，換取美押後徵關稅，表示將與特朗普繼續頻繁通話。



美國對中加墨三國的新關稅措施，將於當地時間周二正式生效。他周日從佛羅里達州海湖莊園返抵華盛頓附近的馬里蘭州安德魯斯空軍基地後，向在場記者表示，他還希望懲罰與美國有貿易逆差的貿易夥伴，“我們會看看情況，歐盟肯定會，因他們真的佔了我們便宜，你知道，我們的貿易逆差超過3，000億美元（約2.3萬億港元）。他們不買我們的汽車，也不買我們的農產品，他們幾乎什麼也沒買，而我們什麼都買，從數以百萬輛計的汽車、大量食品到農產品。歐盟確實太過分。雖然我不會說出具體時間表，但這將會很快實現。”



與英貿易問題“可以解決”



至於英國方面，特朗普稱雖然美國與英國的貿易關係存在問題，但他並未明確承諾向英加徵關稅，表示相信美國與英國的貿易問題“可以解決”。他同時透露，他與英國首相斯塔默“相處得非常好”，“我們會看看能否平衡我們的貿易。”



特朗普同時抱怨美國幾乎被每一個國家佔便宜，“我們幾乎與每一個國家都存在貿易逆差，不是所有國家，但幾乎，這不公平。多年來我們一直幫助每個人，但我認為人們並不感激。當你看看藥物或各種產品，你會發現其他國家比我們便宜得多，我們不會再允許這種事情發生。”特朗普周一在社媒稱已跟杜魯多通話，未有透露內容，但批評加拿大的銀行規例和毒品問題。



特朗普同日在名下社媒Truth Social發文指出，新關稅措施可能讓美國人民感受到經濟上的“痛苦”，但為確保國家利益，值得為此付出代價，“會有一些痛苦嗎？是的，也許會。但我們將讓美國再次偉大，這一切都值得付出代價。”