訪吉爾吉斯斯坦總統：中國式現代化帶來機遇

1月22日，吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫（右）在首都比什凱克接受中國新任駐吉爾吉斯斯坦大使劉江平遞交國書。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月4日電／據新華社報導，應國家主席習近平邀請，吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫將於2月4日至7日對中國進行國事訪問。訪問前夕，扎帕羅夫接受新華社記者獨家書面採訪時表示，吉方高度重視吉中新時代全面戰略夥伴關係，兩國在睦鄰友好、富有成效的合作基礎上有效增強互信互利，期待中國式現代化為吉爾吉斯斯坦乃至整個中亞帶來新機遇。



扎帕羅夫表示，在2023年5月訪華期間，他與習近平主席共同將雙邊關係提升為新時代全面戰略夥伴關係。“這表明吉中政治互信取得巨大成果，有助於擴大經貿合作，促進人文交流，推動地區合作進一步加強。”



吉中兩國關係提質升級以來，雙邊合作亮點頻現。“2024年12月27日，中國－吉爾吉斯斯坦－烏茲別克斯坦鐵路項目正式啟動，為推動我們兩國關係持續高位運行發揮了重大作用。這一項目是習近平主席提出的共建‘一帶一路’倡議的新成果。”扎帕羅夫說。



扎帕羅夫強調，深化與中國在各領域的合作是吉爾吉斯斯坦外交政策的優先方向。吉方高度重視和支持中方提出的構建人類命運共同體理念、共建“一帶一路”倡議、周邊外交理念以及全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議。這些理念倡議為實現聯合國可持續發展目標、維護全球安全與發展作出重要貢獻。



扎帕羅夫說：“我們看到中國正穩步推進高質量發展，並同其他國家分享自己在脫貧、發展等緊迫問題上的成功經驗，我非常期待中國式現代化的發展勢頭將為吉爾吉斯斯坦乃至整個中亞帶來新機遇。”



多年來，中國一直是吉爾吉斯斯坦最大的貿易夥伴和主要投資夥伴之一。“當前，我們需要加強經貿協作，實現貿易多元化，推動符合共同利益的聯合投資項目。”扎帕羅夫說，吉中兩國應在農業、加工業、生態、能源等重要領域開展全面合作，同時強化兩國地方合作，有效發揮跨境商務、電子商務等優勢。

