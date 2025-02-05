中評鏡頭：穿越邯鄲三千年 一步一景古道行

邯鄲道歷史文化街區北區城樓（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京2月5日電（實習記者 劉一瑋）1月25日晚，河北省邯鄲市主城區的邯鄲道歷史文化街區盛大開街，以“漫步邯鄲道、閱盡三千年”為主題的春節活動也同步開啟。



歷經滄桑歲月，邯鄲道依舊以其獨特的歷史韵味吸引著世人的目光。大年初二，記者也來到了邯鄲道，感受三千年歲月的痕跡。古城南門西南的巍峨趙王城、北門之外的古朴學步橋，無一不成為歷史的忠實守望者，默默訴說著往昔的故事。而串城街，這條最具歷史風貌與文化記憶的核心街區，更是得到了精心保護與傳承，漫步其間，仿佛能穿越時空隧道，與歷史進行一場跨越千年的對話。



邯鄲市委、市政府高度重視文旅產業，深挖邯鄲特色成語文化的巨大潛能，致力推動文旅產業的繁榮發展。在此過程中，邯鄲道歷史文化街區的改造提升被視為重中之重。該街區秉持著“以文為魂、以旅為軸、以商為底”的獨特設計理念，旨在打造一個集歷史韵味與現代商業於一體的綜合體驗區。



為此，邯鄲道歷史文化街區精心串聯了學步橋、回車巷等歷史底蘊深厚的景點，以及叢台公園的武靈叢台等精彩景觀，形成閉環旅遊線路。其中回車巷引來許多遊客拍照打卡。儘管真正的回車巷被掩埋在了這片土地的地底下，現在的回車巷是仿古街區， 但以青黛磚瓦的戰漢風格建築群、布局和裝飾盡可能地還原了回車巷歷史的原貌。



除此之外也融入了吃、住、逛、游、購、娛等多種元素融入其中，讓遊客在領略歷史文化的同時，也能享受到便捷、舒適的現代旅遊服務。



邯鄲道歷史文化街區春節活動內容豐富、亮點紛呈，包括“出將入相”“古趙華章”“綺夢華裳”等沉浸式實景表演和開心麻花喜劇演出、新年交響音樂會、城市藝術節、特色市集等多項活動，為廣大遊客帶來一場“漫步邯鄲道，閱盡三千年”的獨特體驗。



這條歷史悠久的街道，曾是邯鄲往昔繁華的縮影，也是現代邯鄲蓬勃發展之地，見證了古城從輝煌到變遷的每一個重要時刻。

