展示中國文化魅力　傳遞喜慶節日氛圍

在比利時布魯塞爾中國文化中心，當地民眾正在欣賞中國書法創作。（圖片來源：人民網） 中評社北京2月4日電／據人民網報導，精彩紛呈的中國民俗文化展、古韵悠揚的傳統樂器演奏、熱鬧歡騰的“歡樂春節”活動……蛇年新春，全球各地舉辦多種形式的春節慶祝活動，展示中國傳統文化和藝術魅力，傳遞喜慶與歡騰的節日氛圍。



“春節代表的溫馨和幸福寓意是全世界都需要的”



近日，布魯塞爾中國文化中心熱鬧非凡，充滿了新春的歡樂氣氛。在這裡舉行的“歡樂春節·水韵江蘇”民俗文化展，通過生動的圖文和實物展示了江蘇地區的春節民俗和文化旅遊特色。來自歐洲多國數百名民眾積極參與該活動，金陵剪紙和桃花塢木版年畫、書法送“福”、江蘇美食等展台前都圍滿了觀眾。



比利時民眾阿麗娜帶著兩個兒子參加活動。她告訴記者：“我們就住在中國文化中心附近，經常來這裡觀看各種展覽。今天的活動太充實了，我的孩子體驗了拓印福字，親手完成了福字剪紙，更收穫了畫家張文海現場書寫的福字。更為開心的是，我們還欣賞了昆曲《牡丹亭》，雖然聽不懂唱詞，但是優美的曲調和精致的服飾讓我們內心也收穫了一個大大的幸福。春節代表的溫馨和幸福寓意是全世界都需要的。”



布魯塞爾中國文化中心主任龔毅告訴記者，作為“春節”申遺成功後的第一個“歡樂春節”活動，江蘇省文化和旅遊廳此次組織展示了不少非遺代表性項目，其中桃花塢木版年畫、茅山號子均是國家級非遺代表性項目，昆曲則被聯合國教科文組織首批列入“人類口述和非物質遺產代表作”，這次活動為當地民眾瞭解和體驗中國非遺代表性項目提供了平台。



古琴瑟瑟，芳香繞梁。乙巳蛇年到來之際，“邂逅花間——宋代雅集走進總領館”活動在中國駐杜拜總領事館舉行。在古韵悠揚的琴聲中，茶點、香篆、螺鈿、剪紙等中國傳統藝術以古裝走秀的方式款款走來，吸引在場觀眾爭相拍照。



在互動環節，國風拍照、古風拓印、中式插花等體驗區人頭攢動：來自杜拜慈善小學的孩子們爭相展示著他們手中的蛇年生肖玩偶，體驗著投壺游藝帶來的喜悅心情；一名阿拉伯小夥兒饒有興致地學做起桃花樣式的茶果子，隨著一朵花蕊點綴其間，他的作品贏得了在場觀眾的一陣掌聲；在書法展位，阿聯酋友好人士賽義德熟練地拿起毛筆，流暢地寫下“我愛中國”4個漢字，高興地與一旁的中國書法家合影留念……“我喜愛中國文化，喜歡過春節，這是一個世界性的節日！”賽義德對記者說。