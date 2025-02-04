1月18日，在尼泊爾加德滿都穀地的巴克塔普爾市，演員在2025尼泊爾旅遊年暨中國新年系列慶祝活動啟動儀式上表演舞獅。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月4日電／據新華網消息，綜合新華社駐外記者報導：世界同慶春，共賀中國年。新春佳節來臨之際，世界多地繼續舉辦多樣慶祝活動，中外民眾齊聚一堂，沉浸在歡樂的節慶氛圍中，共同感受春節蘊含的喜悅與期盼。



在伊朗留學的多名中國學子來到當地中餐館，品嘗家鄉美食。留學生劉美芳說，這是她第一次遠離家人過春節，儘管身在異國他鄉，但她仍將掃屋、洗衣等新年傳統延續下去。留學生線一凡說，中伊同為文明古國，中國春節與伊朗諾魯孜節均植根悠久的農業歷史，家人團聚、共享佳肴、傳遞祝福的節日內核高度契合。



厄瓜多爾思源中國語學校在首都基多舉行“瑞蛇迎春·福滿萬家”新春聯歡會。師生們通過舞蹈、合唱、朗誦等形式展現中華文化，迎接蛇年新春，贏得在場千餘名觀眾的熱烈掌聲。厄文化和遺產部副部長加洛·桑多瓦爾說，春節不僅是中國農曆新年的開端，更蘊含著煥然一新、希望與團聚等美好意義，厄中共慶春節鞏固了兩國的文化紐帶。



在尼日利亞首都阿布賈的尼日利亞中國文化中心，一場“歡樂春節”廟會吸引了大批市民前來游玩。在現場，團扇、書法、茶藝等中國藝術體驗區排起長隊，套圈、呼啦圈、舞龍表演等區域人山人海。精巧的中式點心、糖葫蘆、腸粉等美食，令當地民眾大飽口福。在尼日利亞經濟中心拉各斯，“四海同春 華星閃耀”大聯歡活動匯集秧歌、媽祖廟、舞龍等元素，還展示了來自中國的手工藝品和科技產品。中國駐拉各斯總領事嚴宇清說，“春節日漸成為世界各國人民共同的文化盛事，也成為中尼兩國增進相知互信、深化民心相通的文化紐帶。”



在新西蘭最大城市奧克蘭，2025蛇年“新春花市同樂日”活動以舞獅拉開帷幕。新西蘭總理拉克森和中國駐新西蘭大使王小龍分別為獅子頭系上絲帶，喚醒雄獅，祝福來年吉祥與豐登。拉克森說，新西蘭的華人群體推動了新西蘭的經濟、社會和文化發展，感謝華人為當地所作貢獻。



在白俄羅斯國立文化藝術大學體育文化中心，2025年“情滿中白 金蛇賀歲”中白學生春節聯歡晚會吸引了約1500名兩國嘉賓。晚會上，熱鬧非凡的舞龍舞獅、英姿颯爽的武術表演、古典優美的傳統民樂和舞蹈表演將中國各民族文化多樣性呈現給當地民眾。