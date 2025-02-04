內地服務貿易規模首破萬億美元

左圖：去年9月，在京舉行的服貿會展出人工智能骨科手術機器人。右圖：自去年起，全球興起了“China Travel”的熱潮。圖為1月30日，意大利遊客在北京天壇祈年殿前合影留念。＼新華社（圖片來源：大公網） 中評社北京2月4日電／據大公報報導，在去年起“China Travel”的全球熱潮帶動下，中國服務貿易展現出前所未有的活力與潛力。商務部最新數據顯示，2024年中國服務進出口總額75238億元人民幣，同比增長14.4%，首次突破1萬億美元大關，規模創下歷史新高，結構持續優化，展現出廣闊的發展潛力。此間專家認為，未來中國將繼續提升制度型開放水平，挖掘產業數字化潛力，深化國際合作，以開放創新為服務貿易高質量發展注入強勁新動能。



“這是中國服務貿易規模首次突破萬億美元。”商務部國際貿易經濟合作研究院服貿所所長李俊表示，2024年，在全球數字化、智能化和綠色化發展浪潮推動下，中國服務貿易規模不斷擴大，結構持續優化，國際競爭力穩步增強，展現出較大的發展潛力。



數據顯示，2024年，全年服務進出口總額75238億元（人民幣，下同），同比增長14.4%。其中，出口31755.6億元，增長18.2%；進口43482.4億元，增長11.8%；服務貿易逆差11726.8億元，比上年減少314.3億元。主要呈現以下特點：知識密集型服務貿易保持增長；以及旅行服務增長最快。2024年以來，旅行服務繼續保持高速增長，全年進出口達20511.5億元，增長38.1%，為服務貿易第一大領域。其中，出口增長156.8%，進口增長29.3%。



免簽助力旅行服務增長



李俊注意到，過去一年，中國全面放寬優化過境免簽政策，受到多方關注和歡迎，“China Travel”在全球社交媒體平台掀起熱潮，成為新的流量密碼，中國各地國際遊客逐漸增多。



國家發展改革委宏觀經濟研究院研究員原倩表示，旅行服務的增長背後，是中國在入境通關來華免簽、航班航線等方面推出一系列的改革創新舉措，取得了積極的成績，對推動與世界各國人文交流產生積極支撐作用。



談及中國服務貿易將如何實現高質量發展，李俊表示，創新驅動方面，應當順應發展趨勢，挖掘產業數字化和數字化轉型發展潛力，積極培育發展新動能。要支持金融、咨詢、設計、認證認可這些專業服務機構提升國際化服務能力，增強企業“走出去”的實力和信心。同時也可以創新“保稅＋服務貿易”監管模式，發揮好製造業優勢，促進服務貿易和貨物貿易融合發展；加快釋放綠色服務發展動能，創新發展綠色技術貿易。