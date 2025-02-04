美挑動貿戰惹禍　大鰐做空美股

市場數據顯示，炒家押注美股暴瀉，反映美國加征關稅只會自吃苦果。（大公報） 中評社香港2月4日電／美國特朗普政府動輒加征關稅，占取全球便宜，除了中國丶加拿大丶墨西哥之外，歐盟也成為開刀對象。美國到處燃點火頭，無疑挑動一場全球性貿易大戰，實屬損人不利己，隨時拖垮自身經濟，戳破美股資產泡沫。近期大鰐炒家全面出擊，多個對衝基金大舉做空美股，準備食大茶飯。



大公報報導，強調美國優先的特朗普2.0時代到來，以非法移民丶芬太尼等理由向加拿大丶墨西哥及中國分別加征25%及10%貿易關稅，加拿大丶墨西哥隨即反擊，對美實施報復性關稅，而中國亦表明採取必要反制措施。



憂爆全球貿戰 引發股市拋售



同時，特朗普亦不滿對歐盟存在貿易逆差，肯定會加征關稅，而歐盟亦不示弱，聲言作出反擊。換言之，一場大規模貿易戰正在醞釀之中，環球股市急速下挫，其中日丶韓丶台股市昨日跌幅達2%至3%，港股在多只內地科技股逆市上升之下抗跌力強，恒指僅跌7點而已。不過，目前市場正密切關注已受到內地DeepSeek人工智能大模型衝擊的美股，將面臨更大拋售壓力。



美國加征關稅政策，恐爆全球貿易大戰，美國以至全球經濟與金融市場的不確定性及不穩定性大增。事實上，世界貿易組織（WTO）警告，一旦各國出現相互報復性貿易關稅，將對全球經濟有災難性衝擊，一如上世紀三十年代，世界經濟出現兩位數跌幅。同時，世界銀行（WB，World Bank）亦發出經濟預警，特朗普政府加征關稅將拖累世界經濟大幅減速，美國自身經濟也會出現失速下滑。



加關稅損人不利己 美經濟遭殃



其實，目前全球經濟﻿復甦步履不穩，只維持約3%左右的溫和增長。由於美歐通脹升溫，高息環境持續，債務風險正在急升，現在加上特朗普政府加征關稅，挑起貿易戰，美國以至全球經濟下行壓力及通脹壓力必然增加，實屬損人不利己行為。國際機構對經濟前景表憂慮，例如國際結算銀行（BIS，Bank for International Settlements）直指特朗普關稅政策加劇全球通脹問題，限制美國以至全球減息空間，以致陷入滯脹危機，即出現經濟停滯不前而物價猛升的困局之中。



除了國際結算銀行之外，世界銀行報告亦警告特朗普關稅政策會導致全球經濟減速0.3個百分點，即增幅衹有2.4%而已，而美國經濟也會受到重創。世界銀行估計今年美國經濟增長為2.3%，但在貿易戰之下，經濟可能大幅減速0.9%，出現失速下滑，屆時美國將自吃苦果。此外，雖然國際貨幣基金組織（IMF）近期上調今年全球經濟增長預測0.1個百分點至3.3%，但卻低於2000年至2019年平均3.7%增長，在特朗普關稅政策衝擊下，IMF在稍後下調美國以至全球經濟增長預測機會高。



對衝基金出擊 押注美股暴瀉



值得留意的是，2025財政年度首季，美國聯邦政府預算赤字達7100多億美元，同比大增40%。信貸評級機構惠譽直指美國在2025年正面對赤字大丶債務負擔重等財政挑戰，似乎暗示美國信貸評級有下調風險。即使美國大幅加征關稅，亦無助填補財赤，在加拿大丶墨西哥相繼對美國實施報復性關稅之下，必然導致物價大幅上升，並且轉嫁至消費者身上，美國民眾財富並無增加，還比前更需節衣縮食，不利消費丶打擊企業投資，加征關稅政策將令美國經濟丶財赤債務更糟糕，短期美元匯價可能上升，但最終難逃大跌厄運。據報金融大鰐炒家乘勢做空美股，來自高盛等華爾街大行數據，多個活躍的對衝基金持有美股淡倉大增，數量比好倉多出十倍，似乎炒家全面押注美國加征關稅自吃苦果，戳破美股資產泡沬。



貿易戰沒有贏家，美國肆意揮動關稅大火棒，最終恐成為大輸家，付出沉痛代價。全球貿易戰一觸即發，高位震蕩頻仍的美股，難逃大跌厄運。