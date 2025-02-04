美國總統特朗普（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京2月4日電／據大公文匯網報導，特朗普政府於2月1日宣布對加拿大、墨西哥入口商品徵收25%的關稅，對中國貨物加徵10%的關稅。加、墨立即宣布反制措施，以牙還牙；中方亦作好兩手準備，在向世貿組織提出訴訟的同時，表明將採取反制措施，堅定維護自身正當權益。



特朗普特別迷信關稅的力量，在其首屆任期內對中國等國家發起貿易戰。隨著特朗普重返白宮，關稅戰烽煙再起。曾有人認為特朗普的關稅威脅只是手段，旨在增加談判籌碼。其實對特朗普而言，關稅既是手段，亦是目的。他在就職典禮上提到美國前總統麥金萊，並以此為阿拉斯加的北美最高峰命名，以示敬意。麥金萊在1897年3月4日至1901年9月14日就任美國總統，任期未滿就被人開槍刺殺了。麥金萊的標誌性行為就是對外國產品大加關稅，支持美國製造業發展，這是特朗普非常認同的。特朗普亦被刺殺，但大難不死，這堅定了他是所謂“天選之子”的信心，揮舞關稅大棒只會更狠。



麥金萊是一個多世紀以前的美國總統，特朗普奉行其關稅理念，不僅將美國的關稅政策拉回到一百多年前，也將徹底摧毀二戰後由美國一手主導建立的世貿秩序。亦因此，不管有多少國家向世貿組織提出訴訟，亦不論世貿組織如何裁決，相信特朗普自我調整的可能性很低。



特朗普有時會說一些漂亮話，然而這不過是所謂“交易的藝術”而已。說什麼不重要，重要的是做什麼，從特朗普委任不少激進反華政客進入內閣，到宣布對中國商品追加關稅，不排除他還有其他“重招”尚未出手。因此，我們不會對其抱有任何不切實際的幻想，而是根據自身需要，採取適當措施。



世界面臨百年未有之大變局，東升西降的大勢不可逆轉。特朗普發起的“關稅戰1.0”沒討到好處，“關稅戰2.0”也不可能成功。對香港而言，在大是大非問題上，就是堅決捍衛國家利益，並以加快融入國家發展大局來提升抵禦能力。