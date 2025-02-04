靠背壟道項目市建局提收購　每呎近1.54萬

土瓜灣靠背壟道／浙江街公務員建屋合作社樓宇的建議收購價，較3年半之前首個同類項目的收購價下跌約22.5%。（大公報） 中評社香港2月4日電／市建局就市區重建收購步伐持續進行，昨日公布向土瓜灣靠背壟道／浙江街公務員建屋合作社樓宇的業主，發出收購物業建議，收購價為實用面積呎價近1.54萬元，較3年半之前首個同類項目的收購價下跌約22.5%。



項目涉466個業權



大公報報導，靠背壟道／浙江街收購項目是第2個重建公務員建屋合作社樓宇試點項目，該局會向項目內合資格的自住業主，提出以實用面積每方呎15385元收購其物業。除小部分早前已繳付補地價的自住業主外，大部分屬尚未繳付補地價而需支付“劃一補地價呎價”。是次收購建議的“劃一補地價呎價”為每方呎1177元，因此，在扣除“劃一補地價呎價”後，未繳付補地價單位的自住業主所獲得的補償，為實用面積每方呎14208元。



該項目涉及共466個業權，業主將有60日時間考慮該局的收購物業建議。當物業業主接受收購建議並完成收購手續後，局方會為有關物業內所有合資格的租客提供特惠津貼，而合資格的住宅租客更可選擇安置安排以替代特惠津貼。



市建局於2020年決定啟動兩個重建公務員建屋合作社樓宇試點項目。



其中土瓜灣盛德街／馬頭湧道公務員建屋合作社發展項目是首個收購項目，於2021年8月樓市處歷史高峰時展開收購，當時收購呎價達19848元，創九龍區收購價新高。惟該項目在2023年招標時，樓市已大幅回落，雖招標成功，由信和置業（00083）、招商局置地（00978）及鷹君集團（00041）所組財團以19.34億元奪得項目合作發展權，惟該局指中標價遠低於收購價，以致項目將錄得近15億元虧損。