三發展商新春布局　蛇年合推6614夥

韓家輝（白衫紅頸巾）率該部門銷售團隊與市民拜年。（大公報） 中評社香港2月4日電／發展商積極部署蛇年推盤大計。恒地（00012）乙巳蛇年繼續開動兩頭馬車，其中營業（二）部部署6盤涉約3811夥應市；新世界發展（00017）蛇年主力推出4個住宅項目搶攻，涉2081夥，目前標售中的北角皇都，鐵定周內發布首張價單，首批不少於78夥，最快下周開賣，搶飲蛇年頭啖湯。另華懋亦安排5個項目共722夥迎金蛇。三家發展商共推6614夥。



大公報報導，恒地蛇年多盤列陣，其中營業（二）部負責銷售其中6個新盤。該部總經理韓家輝表示，部門負責銷售的6個新盤涉約3811夥，頭炮敲定九龍城南角道項目，涉逾300夥，預計首季推出；下半年亦會有多個焦點新盤陸續登場，包括市建局土瓜灣庇利街／榮光街發展項目、大角咀萬安街項目，共提供逾1300夥，主打中小型單位。另港島區推出灣仔活道項目及山頂盧吉道超級洋房，涉逾150夥。此外，啟德承豐道18號合作項目亦有望於今年推出。韓家輝補充說，目前低息環境已出現“供平於租”，預計新一年樓市向好，蛇年旺市旺財。



天瀧套現47億



同時，恒地牽頭、該部門負責銷售的啟德天瀧，昨日以招標形式售出3座3樓B室，3房1套連儲物房間隔，實用面積1085方呎，成交價3290萬元，呎價30323元。項目自以現樓形式推售後速沽53夥，套現約21億元，全盤套現約47億元。



另邊廂，新世界營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，公司於蛇年主力推售4個項目，包括北角皇都、黃竹坑站港島南岸第5期、九龍城衙前塱道項目及啟德跑道區柏蔚森，共涉2081夥。目前以招標形式開賣中的皇都，接獲不少查詢有關SIGNATURE ZONE單位，擬加速銷售步伐，接著展開第二階段銷售，鎖定周內公布首張價單，涉及不少於78夥，主要為1房及2房戶型，最快下周開賣，除為集團打頭陣外，亦有機會是蛇年頭炮。展覽廳及示範單位同步於本周正式對外開放，示範單位設有1房及2房各一個，將以交樓標準模式展示。



皇都展開招標至今約兩周，閃電售出13夥維港珍藏大宅，套現逾5億元，平均每夥售價近4000萬元，平均呎價逾3.42萬元，不乏國際買家及大手豪客，市場反應熱烈。至於黃竹坑港島南岸第5期及九龍城項目推售時間，何家欣表示，前者有待敲定，後者可望下半年登場。



瑜一.天海料本月銷售



此外，華懋年內有多個全新及貨尾盤排陣。華懋集團銷售總監封海倫稱，將有5個項目迎金蛇，如即將以現樓形式登場的何文田瑜一、於上月命名的西貢WHITESAND COVE、大埔滘住宅項目、薄扶林VICTORIA COAST，以及西半山大學閣，共涉及722夥。



重頭戲是將以現樓形式登場的瑜一.天海，為整個瑜一系列最前排、最靠近維港的位置，將於二月展開交樓程序，預計農曆新年展開新一輪銷售部署；全新項目西貢WHITESAND COVE落實農曆年後推售，提供40戶臨海洋房及分層單位，最快本月內開放現樓示範單位供預約參觀。此外，大埔滘住宅項目設有獨立屋及分層單位共170夥，預計年內取得預售樓花同意書，有機會第四季發售。