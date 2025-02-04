加沙第二階段停火談判前景難言樂觀

1月17日，以色列安全內閣投票批准了與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）達成的加沙地帶停火協議。圖為以總理內塔尼亞胡（右二）當天在位於耶路撒冷的總理辦公室召開安全內閣會議。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月4日電／據新華網報導，加沙地帶第二階段停火談判定於2月3日開啟。2日啟程訪美的以色列總理內塔尼亞胡將於4日同美國總統特朗普舉行會談。媒體報導稱，他打算先見特朗普再派團隊參加談判。



分析人士認為，雖然第一階段停火換俘進程相對順利，但鑒於內塔尼亞胡的國內政治考量，第二階段停火談判前景難言樂觀。美國基於自身戰略私利，在加沙戰後治理安排等問題上“拉偏架”，無助於從根本上解決巴以問題和實現中東持久和平。



美以重點討論停火問題



根據以色列總理辦公室日前發布的消息，內塔尼亞胡將於3日和4日分別與美國中東問題特使威特科夫及總統特朗普就加沙地帶第二階段停火談判等事宜舉行會談。



1月15日，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）就加沙地帶停火達成協議。協議於1月19日生效，停火第一階段持續6周，雙方交換各自扣押的部分對方人員。協議規定，執行第一階段停火的第16天即2月3日，必須開啟第二階段停火談判。第二階段停火談判將討論釋放以方其他被扣押人員和以軍撤離事宜。



內塔尼亞胡訪美恰逢第二階段停火談判開啟之時。《以色列時報》報導，他打算先見特朗普後再派出團隊前往卡塔爾參加談判。



輿論認為，第二階段停火談判將是此次內塔尼亞胡訪美重點與美方討論的問題。以方的一些重要關切在第一階段停火中未能解決，包括以軍如何全面撤離加沙地帶、以軍撤離後加沙地帶如何治理、如何防止哈馬斯重新控制加沙地帶等。以方希望在第二階段停火談判中解決這些問題，內塔尼亞胡與特朗普面對面會談或將為此“定調”。



此前，威特科夫於1月29日剛剛訪問了加沙地帶並在耶路撒冷同內塔尼亞胡舉行了會談。以色列《國土報》稱，威特科夫此行旨在協調美以首腦會晤的“預期成果”，美國希望內塔尼亞胡推進停火協議，最終實現所有被扣押人員獲釋。