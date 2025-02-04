以盡責堅守  護新春美好

山東威海市環翠區，市政工人在清掃過街天橋積雪。劉中華攝（新華社發）（圖片來源：人民日報） 中評社北京2月4日電／據人民日報報導，新春佳節，人們或促膝圍坐、共享天倫，或訪親會友、共話家常，或結伴出游、共賞美景。



有燈火璀璨的喜悅，就有為此默默付出的奔波忙碌。交警忙碌在高速公路，一趟又一趟，為了保障暢通；醫生們在診室裡奔走救治患者，一圈又一圈，為了守護健康；環衛工人發絲上的霜花，在昏黃的路燈下依稀可見，他們清理道路垃圾，一遍又一遍，為了保持整潔；海島官兵在波濤中巡護，一次又一次，為了護佑平安……



這是一群人守護、保障、服務大多數人的責任擔當，也是新春錦綉畫卷中的亮麗風景。



——編者



一線值守保暢通



2月1日4時50分，一列火車從廣東廣州南站駛出，沿廣深港高鐵向香港西九龍站方向疾馳。



不對外售票、不搭載乘客，這趟“神秘”的列車被稱為“動檢車”。作為“探路先鋒”，司機肖宏宇要在圖定列車運行前，駕駛動檢車對高鐵線路進行檢測，發現並處理可能威脅列車運行安全的隱患。“每天在首趟載客列車開行前，我們都會去探路。”肖宏宇說。



東西方向交通大動脈滬昆高速迎來車流高峰，黃橋至邵陽南段的單日車流量可達到八九萬台次。湖南高速公路交通警察局邵陽支隊隆回大隊綜合指揮研判室內，大隊長梁威緊盯著路面監控，隨時調配警力處理險情。