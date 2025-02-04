我們的春節　和合之美

身著昆曲戲服的菲比·海恩斯。冷 暖攝（圖片來源：人民日報） 中評社北京2月4日電／據人民日報報導，喜慶祥和的春節，反映著中華民族和中華文明崇尚和平、和睦、和諧的價值追求。2024年底，“春節”申遺成功，2025年迎來首個“非遺版”春節。目前，春節（農曆新年）被確定為聯合國假日，近20個國家將春節作為法定節假日，全球約1／5的人口以不同形式慶祝春節。伴隨著豐富多彩的節慶文藝活動，和合之美在全球同慶“中國年”中耀眼綻放。



“以和為貴、和而不同”，是春節文化生生不息的源泉。從美國紐約到日本東京，從西班牙馬德里到塞爾維亞貝爾格萊德……“歡樂春節”“親情中華·四海同春”等大型文化交流活動走進近200個國家和地區，將中國傳統文化與當地風土人情相融合，使不同文明在和諧共處中交流互鑒。當下，面對充滿挑戰的全球局勢，春節蘊含的團圓、和諧等理念，以及尊重多樣、開放包容等價值觀，體現在文藝創作和文化交流中，為促進各國相知相親提供新思考，為維護世界和平穩定注入正能量。



“和衷共濟、和合共生”，是春節文化凝聚情感認同的關鍵。當加拿大青年音樂家以西洋管弦樂器奏響經典的《瑤族舞曲》，當中國歌唱家在比利時唱響《我的太陽》等熟悉的旋律，中外文化交流的樂章借著春節翻開嶄新一頁，人類對美好的共同追求化為永恒的旋律。春節，這個充滿幸福與希望的節日，其文化內涵與價值正得到越來越多國家民眾的認可，人們在熱鬧紅火的氛圍中，走進中國的多彩文化，走進中國人的精神世界。



“美美與共、天下大同”，是春節文化走向世界的堅實支撐。春節是中國的，也是世界的。越來越多不同膚色、語言，不同成長背景與文化傳統的男女老少，通過參與春節文化活動，收穫有關文化多樣性和“天下一家”的深刻體驗。人人都是春節活動的參與者、體驗者、傳承者、創造者。全球喜愛中國文化、認同中國文化的人們，致力於創造屬於自己的春節時刻，四海同春，匯聚一堂。而參與、體驗、傳承、創造，程度不同，領會各異，再與自然和歷史叠加，便成就了每個人獨有的春節文化體驗。



追本溯源，將心心相印連成整體的，還是傳統文化的魅力。和合之美，只是應了時代之變，將原本的中國故事譜寫成全球篇章。節日，是中華文化強大向心力最充分的反映之一。不是嗎？在這個生動的“劇場”裡，代代積累的生存智慧，多元並存的個體經驗，交織融合，與日俱新。你、我、他，跨越高山、平原、沙漠、海洋，在歡樂祥和的氛圍中“各美其美、美人之美”，再次確認與自己、與他人、與世界的聯繫。由文化對話產生的共鳴，最終匯聚為和合之美新的內涵。