牛潭尾籌辦新醫學院　三大學摩拳擦掌

北都大學城位於牛潭尾東部，鼓勵本地專上院校與中外知名院校進駐。圖為大學城模擬圖。 中評社北京2月4日電／據大公報報導，為增加醫生數目，將香港發展成為國際醫療創新樞紐，《施政報告2024》指出，政府支持本地大學籌建第三所醫學院。本港第三間醫學院將在牛潭尾預留土地，發展新醫學院校舍及新綜合醫教研醫院。其中，9公頃用地興建醫教研醫院，增加3000張病床，政府將於2026年公布發展藍圖。據悉，政府已在去年10月成立籌備新醫學院工作組，工作組在去年12月已向各所教資會資助大學發出邀請，並舉辦簡報會，向有興趣的大學介紹提交建設新醫學院建議書的安排。



科大 顧問小組廣邀全球精英



目前，科大、浸大和理大均表示對籌辦本港第三間醫學院有興趣。據瞭解，科大在去年11月成立了校董會顧問小組，由前醫管局主席梁智鴻擔任小組主席，顧問小組成員均來自世界各地，既有前英國衛生部長，亦有諾貝爾化學獎得主Roger Kornberg教授。上月15日，科大顧問小組舉辦首次線上會議，圍繞建設新醫學院原則展開討論。由於學士畢業生相對成熟且更具社會經驗，因此科大顧問小組成員一致認同以“第二學位”形式開辦醫學課程。顧問小組成員期待新課程能以創新為策略定位，與香港現有的兩間醫學院的教學相輔相成。



浸大 與中山一院建立戰略聯盟



浸大於去年11月公布成立新醫學院意向，並提交建議書。去年12月，浸大宣布與廣州中山大學附屬第一醫院建立戰略聯盟。中山一院及旗下醫院將為新醫學院的課程、基礎設施提供意見與臨床培訓資源，此外，雙方將在創新研發等領域進行戰略合作，共建醫學培訓及創新中心。目前，浸大已成立新醫學院籌備委員會與專家咨詢委員會，其中專家咨詢委員會成員由2020年諾貝爾獎得主邁克爾.霍頓以及多名來自不同地方的專家組成，將就籌備設計醫學教育課程等方面提供意見和指導。浸大希望，新醫學院可以與港大和中大醫學院實現“錯位發展”。

