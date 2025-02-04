中華文明為人類和平和可持續發展提供借鑒

中評社北京2月4日電／據中國網報導，在全球化、網絡化和智能化的時代背景下，中華文明實踐理念以其獨特的邏輯和特點，逐漸成為引領全球文明進步的重要思想之一，為國際關係中的和平共處和人類可持續發展提供了借鑒。



歷史維度：文明基礎與世界文明發展。文明，作為人類社會發展的寶貴結晶，是在漫長歲月中由不同地區、不同民族、不同文化間的持續交流、深度互動和有機融合逐步形成的。在悠久的歷史長河中，多種文明猶如璀璨的星辰，相互影響、相互借鑒，匯聚成推動人類社會不斷前進的強大力量。而中華文明實踐理念，正是在這樣深厚而多元的文明基礎之上孕育而生。回首過去，歷史處處可見文明交流與互動的精彩瞬間。古絲綢之路，作為連接東西方的重要通道，不僅促進了商品和貿易的往來，更承載了文化的交流，見證了東西方文明的相互借鑒和共同繁榮。也正是基於對歷史的深刻洞察和對未來的遠見卓識，中國更加珍視文明多樣性，更加堅信中華文明實踐理念的時代價值。



現實維度：超越“文明衝突論”的思維方式。在全球化日益深入的今天，世界各國之間的聯繫愈發緊密，人類深刻地意識到自身命運的緊密相連。中華文明實踐理念超越了傳統的“文明衝突論”，摒棄了零和博弈的過時思維，倡導和平共處、共同發展和可持續繁榮。中華文明實踐理念以平等、合作與共贏為目標，強調國家不分大小、強弱、貧富一律平等，尊重各國人民自主選擇發展道路的權利。在這一理念的指引下，全球治理體系正逐步向著更加公正、合理和有效的方向發展，為構建更加繁榮、穩定、和諧的世界提供有力支撐。在現實層面，全球性挑戰和問題層出不窮，如氣候變化、恐怖主義、跨國犯罪等，這些問題超越了單個國家的應對能力，需要國際社會共同努力解決。中華文明實踐理念強調各國間的團結與合作，通過加強政策對話、分享經驗和技術交流，共同應對挑戰，實現共同發展和繁榮。這種合作不僅有助於提升全球治理水平，更能夠增進各國人民之間的相互理解和信任，為世界的和平與發展奠定堅實基礎。



未來維度：科技文明進步與普惠性價值融入。隨著智能科技的日新月異，科技文明的進步及其普惠性價值的融入，已然成為推動全球文明發展的核心要素。科技成果的普惠性已經證明了文明交流在推動人類社會進步中的不可替代作用。通過持續的科技創新與普及，氣候變化、資源匱乏等全球問題有望得到解決。人工智能能更準確預測氣候影響，大數據提升資源管理效率，清潔能源技術則促進綠色能源轉型。然而，科技發展需關注普惠性，遵循公平、透明和可追溯原則，要確保技術合理使用和成果共享，避免加劇社會不平等和環境破壞。在未來科技文明的發展過程中，需要不斷探索和完善科技與普惠性價值的融合機制，以確保科技進步能夠真正惠及每一個人，為全人類的共同繁榮和可持續發展貢獻力量。



價值維度：全人類共同價值邏輯的核心地位。全人類共同價值邏輯不僅是理解中華文明實踐進步路徑的關鍵所在，更是引領全球文明發展的核心價值理念，它承載著對和平、發展、公平、正義、民主、自由的共同價值追求，強調尊重多樣性、平等、互利和合作等普遍性原則。這些原則如同指引明燈，照亮了不同國家、民族和文化間相互理解與信任的道路。全人類共同價值邏輯在多樣性中找尋統一，平等中推動發展，互利中實現共贏，合作中創造未來。



總之，掌握歷史、現實、未來與價值的邏輯經緯對於理解中華文明實踐進步路徑，更全面地理解其內在邏輯和特點，為人類社會的和平、安全、繁榮與文明發展提供有益參考和借鑒。面對世界各國現代化帶來的挑戰與機遇，應堅定信心，凝聚國際社會共識，推動世界文明的繁榮發展，書寫中華文明實踐進步的新篇章。