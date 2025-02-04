“新”意盎然！從年味裡看小家電消費新趨勢

一家電器公司的小家電展廳。新華社記者 鐘焯 攝（圖片來源：新華社） 中評社北京2月4日電／據新華社報導，春節，闔家團圓。在不少家庭裡，年夜飯餐桌上的一台台小家電格外顯眼，為年味增加了一份“新意”。



河南的小鄭向爸媽提議換個方式吃年夜飯，一家四口用“一體鍋”實現了“火鍋和烤肉自由”；北京市民毛毛（化名）家裡的年夜飯墊上了暖菜板，她說“不用擔心吃到一半菜涼了”，飯後她用果蔬清洗機為家裡人洗了水果……



不僅僅是逢年過節，隨著直播、Vlog生活分享等多元化的營銷方式日益火爆，各種設計新穎的小家電逐漸走入人們的日常生活，受到消費者尤其是年輕群體的喜愛。中山大學管理學院教授鄒波表示，可視化營銷方式為用戶構建了可復制的生活場景，有利於激發消費者原本不清晰的需求，讓小家電“各得其所”。



奧維雲網監測數據顯示，2024年我國廚房小家電線上市場零售額478億元，同比增長1.7%。尤其是直播、短視頻帶貨成為重要渠道。



受訪專家認為，近年來，我國小家電市場呈現新景象——消費者需求日益多元，供給端細分賽道的創新頻出，在年輕群體中，一種凸顯自我需求，並為此買單的“新理性”之風興起。



去年“雙十一”期間，籌備新家的小盧趁著平台促銷和“以舊換新”補貼活動，購入空氣淨化器和掃拖一體機。因養了兩只貓，她挑選時目標明確，能“吸附貓毛”和“擦除貓尿”。她表示只要價格在可承受範圍內，會通過觀看測評視頻多方比較後再定奪。



如今，很多年輕人消費重視情感需求，看著舒服、賞心悅目的“高顔值”家電產品，是小家電產品凸顯差異化和競爭力的加分項。受訪企業表示，功能設計解決生活需求、“高顔值”外觀取悅用戶、優質服務建立情感聯繫，成為小家電產品的“新打法”。



隨著人們對清淡健康飲食觀念認同，蒸煮方式受到重視。電蒸鍋能做出哪些創新？廣東一家電器公司的研發團隊告訴記者，針對不少消費者為傳統蒸鍋預熱慢、火候難把控的問題，團隊開發“快出”高溫蒸汽功能，推出高拱蓋設計，通過模擬猛火預熱、加大可視窗，滿足人們對健康飲食的生活需求。