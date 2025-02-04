國開行去年收購近萬套商品房作保障性住房

北京市一處保障性租賃住房社區。新華社記者李欣 攝（圖片來源：新華社） 中評社北京2月4日電／據新華社報導，記者從國家開發銀行獲悉，2024年，國開行用好保障性住房再貸款政策，重點支持廣西、江蘇、河南、吉林、四川等地收購已建成存量商品房用作配售型、配租型保障性住房，帶動相關城市消化存量商品房近萬套。



據瞭解，國開行及時設立多種貸款產品，著力為各地提供優質金融服務。通過專項授權和差異化信貸政策，助力各地按照以需定購原則，通過收購已建成存量商品房，增加保障性住房供給，促進房地產市場止跌回穩和民生改善。同時，積極爭取再貸款政策支持，傳導優惠利率，有效降低收購主體融資成本。



在支持收購存量商品房用作保障性住房的同時，國開行還積極配合通過貨幣化安置等方式推進城中村改造的有關政策部署，及時對接各地政府做好金融服務，支持收購存量商品房用作城中村改造安置房，以房票等方式組織村民購買心儀房源。目前，已在廣東、江蘇、河南、遼寧等地逐步推開，有效帶動消化存量商品房。



國開行住宅與城市建設業務部總經理胡廣華表示，下一步，國開行將持續為加大保障性住房建設和供給提供中長期融資支持，有力有效服務解決群眾安居問題，助力穩住樓市，加快構建房地產發展新模式。