縣域消費市場供銷兩旺

中評社北京2月4日電／據人民日報報導，“菜籃子”“米袋子”“果盤子”物豐量足價穩，百姓餐桌美味飄香；新能源汽車、綠色家電、智能手機等商品持續“上新”，居民消費提檔升級……春節假期，縣域消費多姿多彩，市場供銷兩旺。



縣域鄉村人口眾多，消費潛力巨大。中央經濟工作會議提出，大力發展縣域經濟。2024年，鄉村零售額占社會消費品零售總額比重為13.7%，較上年提高0.1個百分點；農村居民人均消費支出增長6.1%，增速比城鎮快1.4個百分點。



流通暢、消費旺、活力足，縣域市場紅紅火火。春節假期，走進各地鄉村大集、農貿市場、商場超市，從堅果禮盒到精品果蔬，從畜牧水產到特色小吃，各色商品琳琅滿目，縣鄉居民精心挑選著滿意的商品。



年味別樣濃 熱熱鬧鬧趕大集



“有沒有香辣火鍋底料？”“砂糖橘買10斤。”……四川省廣元市朝天區中子鎮農貿市場人頭攢動。王斌和妻子帶著孩子，開心地挑選禮盒，“春節期間要走親戚，得多買些。”



鄉鎮大集辦年貨。河南省信陽市平橋區洋河鎮的集市熱氣騰騰，蔬菜肉類生鮮、糕點炒貨幹果等供應充足。“進入臘月開始，上街辦年貨的人就多了起來。大家置辦年貨的熱情很高，我家檔口生意很好。”集市商戶許超說。



“一站式”購物上農批。一大早，家住江西省萍鄉市安源區五陂鎮五陂村的村民鐘生華就趕往安源農批中心。在農批中心首屆文旅商貿年貨消費周現場，紅帳篷接連成片，彩燈彩帶張掛。沿著攤位前行，傳統臘味、糕點小吃等各類特色年貨應有盡有，煙火氣十足。



抓住有利時機，中國供銷集團所屬中國供銷商貿流通集團旗下星悅茂項目開展了一系列迎新春活動。1月23日至30日，8省份22城星悅茂接待客流近600萬人次，同比增長20%。



市場亮點多 紅紅火火新消費



大年初三清晨，安徽省潁上縣飄著細雪。26歲的李欣雨裹緊羽絨服，快步走進街角的奶茶店，掃碼、下單，提走5杯熱乎乎的奶茶。“春節假期，奶茶很受孩子們歡迎。”李欣雨說。