雨雪無阻　全力護航歸途

中評社北京2月4日電／據光明日報報導，春節假期已進入後半段，目前我國自北向南正經歷較大範圍雨雪天氣。同時，正值假期返程高峰，各地各部門雨雪無阻，全力以赴確保廣大人民群眾返程平安有序。



來自2025年綜合運輸春運工作專班預測數據顯示，自1月14日春運首日至2月2日，全社會跨區域人員流動量預計達到48億人次，與2024年同期相比，總量增長7.2%。春節假期期間，全國跨區域人員流動量快速增加，持續保持高位運行。



大客流出現的同時還叠加惡劣天氣等不確定因素。中央氣象台2日發布的春運氣象服務專報顯示，預計2日14時至3日14時，吉林東北部、湖北西部、重慶東北部等地部分道路受降雪或雨夾雪影響，發生道路濕滑、結冰、積雪的風險較高；江淮西部、江南、華南等地部分道路受降雨影響，發生道路濕滑的風險較高。



自駕出行是春運期間的主力，預計今年春運自駕出行人數將達到72億人次。為保障司乘人員平安有序出行，有關部門作出一系列部署。



公安部交通管理局有關負責人介紹，公安部交通管理局會同有關部門推動橋梁隧道、急彎陡坡、臨水臨崖、高速公路出入口和事故多發點段的隱患治理；各地公安交管部門在交通繁忙點設置交警執法站，最大限度把警力、應急處置裝備設備投放路面，保障出警更快、處置更及時。



交通運輸部有關負責人表示，將進一步指導各地交通運輸部門加強對受暴雪、凍雨、道路結冰等影響路段的運行監測和通行管理，在確保安全的前提下，採取執法車輛帶道、壓速慢行、限速限量放行等措施。同時，做好可能出現的滯留車輛服務保障，及時提供熱水、食品、充電、加油等基本服務保障。



連日來，鐵路返程客流持續攀升，增長態勢明顯。針對日前多地大範圍雨雪天氣，各地鐵路部門啟動應急預案，積極克服惡劣天氣帶來的不利影響。



甘肅天水站、天水南站針對因降雪導致部分列車晚點的情況，加密廣播頻次，及時發布列車正晚點信息，並組織專人對旅客進行解釋安撫，引導旅客辦理車票退改簽；