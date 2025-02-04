地壇廟會裡品非遺年味兒

中評社北京2月4日電／據人民日報報導，大年初五，第37屆地壇春節文化廟會熱鬧舉行。今年是首個“非遺版”春節，廟會上特別設置了“年禮”展位區，非遺大師的精致手作、非遺工藝的各類製品，以及由傳統文化發展而來的“新文創”齊聚，令市民遊客放慢了腳步。



隨風轉動的老北京風車、用中藥材做成的老北京毛猴兒、栩栩如生的小小“拉貓兒”……一件件非遺作品，既展現傳統手工藝，也蘊含著老北京的智慧與文化，讓人忍不住伸手把玩，收入囊中。



“花樣兒可真多，一看見這些就像回到了小時候，原先是盼著過年，現在是盼著逛廟會呢！”一位年逾八旬的老天橋居民邊說邊拿起一把“吉祥鼓”，玩得不亦樂乎。



在這些可愛有趣的年禮一旁，是一場非遺技藝的“競賽”，景泰藍工藝、皮具、臉譜、雕刻等數十種非遺技藝手作讓人眼花繚亂。非遺代表性傳承人張忠強面前的攤位上，擺著一排老北京兔兒爺，其中蛇年定制款尤為吸睛。



“蛇盤兔兒、輩兒輩兒富，這是句老話，在蛇年尤其應景兒。”張忠強熱情地向觀眾介紹說，“吳剛在月宮砍桂樹的傳說故事我們都知道，您看這尊兔兒爺右邊還有朵桂花，它既代表著生生不息，也代表著我們這些手藝人對傳統技藝的傳承和期待。”



張忠強告訴大夥兒，近年來他製作的老北京兔兒爺不僅傳承傳統技藝，還以北京中軸線、二十四節氣、十二星座等文化元素為主題，將傳統技藝融入現代生活，煥發出更強的生命力。“之前聽見兔兒爺就覺得是個傳統物件，現在親眼見到才發現好萌啊！”一群來自北方工業大學的大學生，收穫了滿滿的“戰利品”。



去年年底，中國春節被列入聯合國人類非物質文化遺產代表作名錄，今年春節也成為首個“非遺版”春節。地壇廟會上，眾多非遺工藝驚艶亮相，為地壇廟會的年味兒增加了一抹傳統文化底蘊。產業融合大背景下，非遺技藝、傳統工藝作為文化領域的重要組成部分，正快速為文旅融合消費釋放動能。