法國政府強行通過2025年度預算草案

中評社北京2月4日電／據新華網報導，法國總理貝魯3日在國民議會宣布，政府動用憲法相關條款授權，不經國民議會投票，強行通過了2025年國家財政預算草案以及社會保障預算草案的第一部分。法國極左翼政黨“不屈法國”隨即在國民議會提出對政府的不信任案，預計5日將就是否彈劾政府進行表決。



貝魯當天在國民議會發言中說，由於執政黨聯盟在國民議會的議席數不占優，因此兩個預算草案顯然無法獲得超過半數議員的支持。2025年已進入2月份，法國無法在沒有預算的情況下運轉，因此政府動用憲法相關條款授權，不經國民議會投票，直接通過2025年國家財政預算草案以及社會保障預算草案的第一部分。



貝魯還表示，他將於本周再次動用憲法相關條款授權，不經國民議會投票，強行通過社會保障預算草案的其他部分。



據法國媒體報導，政府提出的國家財政預算目標是將法國2025年的公共赤字減少至國內生產總值的5.4%，為此將提高對高收入家庭和大企業的稅收，並削減多個政府部門開支。而社會保障預算草案旨在逐步恢復法國社會保障基金的收支平衡。



法國憲法規定，一旦政府動用這一特殊授權，國民議會就有權提出對政府的不信任案並進行表決。如果國民議會通過不信任案，政府將被彈劾，預算草案也將同時被否決。如果不信任案被否決，預算草案便獲通過。



去年12月，法國前任總理巴尼耶因未經國民議會投票，試圖強行通過2025年社會保障預算草案，而遭國民議會投票彈劾辭職。