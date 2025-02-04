戈馬市衝突已造成超過2000人死亡

中評社北京2月4日電／據新華社報導，剛果（金）政府3日說，剛果（金）政府軍與反政府武裝“M23運動”在北基伍省首府戈馬市的衝突已造成2000餘人死亡。



剛果（金）新聞和媒體部長兼政府發言人穆亞亞當天在首都金沙薩召開的記者會上說，已有超過2000名死者被下葬，死亡人數仍在統計中。剛果（金）副總理兼內政部長沙巴尼說，政府軍仍在戈馬市的一些地區堅守和抵抗。



沙巴尼還說，“M23運動”攻勢近日已蔓延至南基伍省，但政府軍在該省卡萊亥地區收復了部分失地。此外，金沙薩1月28日爆發大規模民眾示威活動，隨後演變為打砸、縱火和搶劫。剛果（金）政府決定在金沙薩暫停一切示威遊行活動。



近日，剛果（金）東部地區緊張局勢急劇升級，“M23運動”在北基伍地區不斷發起攻勢，造成大量平民傷亡和流離失所。自1月26日晚以來，政府軍和“M23運動”在戈馬市區及周邊區域交火不斷。



2009年3月，剛果（金）反政府武裝“保衛人民國民大會”與政府簽署和平協議，加入政府軍。2012年，忠於原“保衛人民國民大會”的一些官兵發動兵變，組成新的反政府武裝“M23運動”並在剛果（金）東部發動攻勢，導致大量平民傷亡。2022年5月，剛果（金）政府將“M23運動”定性為恐怖組織。