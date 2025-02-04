特朗普政府說或重組美國國際開發署

中評社北京2月4日電／據新華社報導，美國國務院3日發表聲明說，美國國務卿魯比奧作為美國國際開發署代理署長，通知美國國會對美國國際開發署對外援助活動進行審查，並“著眼於可能的重組”。



聲明稱，“美國國際開發署長期以來偏離了其負責任地在國外推進美國利益的初衷。現在非常清楚的是，美國國際開發署很大一部分資金與美國核心國家利益不一致”。為此，特朗普任命魯比奧為代理署長，以更好地控制該機構。



魯比奧3日接受美國媒體採訪時說，特朗普政府試圖改革美國國際開發署，卻遭到“公然的不服從”“完全不合作”，因此“只能採取重大措施來控制局面”。魯比奧沒有說明美國國際開發署是否將並入美國國務院。



1月20日宣誓就任美國總統後，特朗普簽署行政令，要求所有對外援助暫停90天，以評估項目是否有效、是否與本屆政府對外政策保持一致。



最近一段時間，美國政府效率部負責人埃隆·馬斯克頻繁發表抨擊美國國際開發署的言論，並要求撤銷該機構。據美國媒體報導，美國國際開發署大量高級職員近期被停職，其官網已下線。2月3日，美國國際開發署位於美國首都華盛頓的總部辦公室被關閉，工作人員無法進入。



長期以來，美國國際開發署以對外援助為名，資助干涉他國內政等活動，在國際上廣受批評。