日流感季累計患者達950萬人

中評社北京2月4日電／據香港文匯報綜合報導，藝人徐熙媛（大S）春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎在日本離世，令日本流感疫情備受關注。日本今個冬季遭遇流感疫情大爆發，厚生勞動省估計，從去年9月起，累計患者已超過950萬人。現時日本醫院床位緊張，診所和藥店亦出現藥物短缺。



根據日本厚勞省的數據，流感潮在去年聖誕節開始進一步加劇，在12月最後一周有超過31萬人患病，按周增加約10萬人，連續10周呈現增長趨勢，是自1999年開始統計以來最高紀錄。此外，日本醫療機構平均流感接診人數達到最高的64.39人，幾乎所有都道府縣的平均接診人數都超過30人。



而最新數據顯示，在1月20日至26日的一周內，醫療機構報告的流感平均接診人數為11.06人，較前一周減少7.32人，連續兩周呈現減少趨勢，且全日本47個都道府縣流感疫情都較前一周趨緩，全數低於發布流感警報標準的30人。該周接診患者總數接近5.5萬人，較前一周減少約3.6萬人，估計全國患者數為38.6萬人。自去年9月2日以來截至本周，流感季的累計患者估計約為952.3萬人。



厚生勞動省表示，儘管目前流感疫情高峰可能已過去，但呼籲民眾持續採取防疫對策，避免感染。



東京醫院接收多縣患者



另一方面，日本流感季導致一些醫院和藥店受部分醫療機構過度囤積藥物造成庫存分布不均等因素影響，出現流感藥物短缺情況。東京都部分醫院也因一度湧入太多流感患者而床位緊張。



日本放送協會（NHK）報導，位於東京八王子市的南多摩醫院，從去年底起疑似感染流感的發燒患者激增。截至1月中旬，患者不僅來自東京都市中心，甚至遠至山梨縣、神奈川縣等地也傳來接收急救患者的請求。此後雖然相關請求減少，但院內發生感染，一度需要將病房隔離，加上冬季常見的腦中風和心肌梗塞等非感染性疾病的患者亦多，導致病房持續短缺。



醫院副院長關裕表示，“雖然收治流感患者的高峰已過，但康復的患者還需一段時間恢復，很多人沒辦法立即出院，因此病床的緊張情況還會持續一段時間。”