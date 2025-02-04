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薩爾瓦多總統稱將有償接收美國服刑囚犯
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2025-02-04 15:56:19
中評社北京2月4日電／據央視網報導，當地時間2月3日，薩爾瓦多總統布克爾在其社交賬號發文稱，薩方將主動為美國提供收費的監獄“外包”服務，即薩爾瓦多的大型監獄將接收在美國被判刑的不同國籍的罪犯與非法滯留者，並收取一定費用。所得款項將用於薩爾瓦多監獄系統的建設。
3日早些時候，美國國務卿魯比奧抵達薩爾瓦多進行訪問，並與布克爾舉行了非正式會晤。此外，魯比奧還與薩爾瓦多外長希爾簽署民用核能合作備忘錄。
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