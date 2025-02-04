美國政府終止委內瑞拉移民的臨時保護身份

中評社北京2月4日電／據央視網報導，當地時間2月3日，根據特朗普政府發布的公告，委內瑞拉移民的“臨時保護身份”被終止。



根據美媒報導，持有臨時保護身份的委內瑞拉移民有30多萬，他們的身份將在4月到期，在未來幾個月內可能會被驅逐出境；另外還有約25萬委內瑞拉移民的臨時保護身份將於9月到期。



此前，美國總統特朗普表示，委內瑞拉已同意接收所有在美國被捕的非法移民。