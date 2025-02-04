美總統特朗普稱希望烏克蘭用稀土礦換取援助

中評社北京2月4日電／據央視新聞報導，當地時間2月3日，美國總統特朗普表示，他希望確保獲得烏克蘭稀土礦的供應，以換取美國繼續向該國提供援助。



特朗普稱，美國正尋求與烏克蘭達成協議，烏克蘭將用稀土礦產和其他資源來確保美國繼續向烏克蘭提供援助。



此外，特朗普表示，結束俄烏衝突的談判正在取得進展。